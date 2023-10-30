Режиссер из ХМАО признался, что снял нашумевший сериал об эскортницах на реальных событиях

Начинающий режиссер из Нижневартовска снял сериал «Немодельное агентство»

31 октября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Персонажи из сериала «Немодельное агентство» вдохновлены реальными образами Фото: Размик Закарян © URA.RU На создание популярного российского сериала о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска (ХМАО) Антона Меньшикова вдохновила реальная история. О том, как зародилась идея сериала, режиссер поведал журналисту URA.RU. «Однажды я услышал от знакомой историю о том, как строится бизнес эскорт-услуг. Я сразу подумал о том, насколько кинематографично можно ее рассказать. Эта идея буквально поселилась в моей голове. Некоторые герои и их истории взяты из реальной жизни. Я общался с эскорт-менеджерами, эскортницами, примерял на своих героев их модели поведения, привычки, мировоззрение», — рассказал Меньшиков. Проектом режиссера заинтересовались в «Кинокомпании братьев Андреасян». Жанр сериала — драмеди — выбрали чтобы говорить о серьезных вещах честно и с легкостью. Режиссер признается, что ему было волнительно браться за столь масштабный проект. «Это колоссальная ответственность, колоссальные деньги, но при этом и колоссальная возможность. Мне доверили не только вести проект, но и набрать молодую амбициозную команду, с которой мне хотелось бы работать», — пояснил он. Это первый проект, с которым режиссер вступил в мир «большого» кино. Сейчас Меньшиков активно снимает клипы и рекламу, однако свое будущее видит именно в кинематографе.

На создание популярного российского сериала о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска (ХМАО) Антона Меньшикова вдохновила реальная история. О том, как зародилась идея сериала, режиссер поведал журналисту URA.RU. «Однажды я услышал от знакомой историю о том, как строится бизнес эскорт-услуг. Я сразу подумал о том, насколько кинематографично можно ее рассказать. Эта идея буквально поселилась в моей голове. Некоторые герои и их истории взяты из реальной жизни. Я общался с эскорт-менеджерами, эскортницами, примерял на своих героев их модели поведения, привычки, мировоззрение», — рассказал Меньшиков. Проектом режиссера заинтересовались в «Кинокомпании братьев Андреасян». Жанр сериала — драмеди — выбрали чтобы говорить о серьезных вещах честно и с легкостью. Режиссер признается, что ему было волнительно браться за столь масштабный проект. «Это колоссальная ответственность, колоссальные деньги, но при этом и колоссальная возможность. Мне доверили не только вести проект, но и набрать молодую амбициозную команду, с которой мне хотелось бы работать», — пояснил он. Это первый проект, с которым режиссер вступил в мир «большого» кино. Сейчас Меньшиков активно снимает клипы и рекламу, однако свое будущее видит именно в кинематографе.