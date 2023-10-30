30 октября 2023

Режиссер из ХМАО признался, что снял нашумевший сериал об эскортницах на реальных событиях

Начинающий режиссер из Нижневартовска снял сериал «Немодельное агентство»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иммерсивный спектакль "Секс в большом баре-2" от театра Turdus в баре Огонек. Екатеринбург
Персонажи из сериала «Немодельное агентство» вдохновлены реальными образами Фото:

На создание популярного российского сериала о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска (ХМАО) Антона Меньшикова вдохновила реальная история. О том, как зародилась идея сериала, режиссер поведал журналисту URA.RU.

«Однажды я услышал от знакомой историю о том, как строится бизнес эскорт-услуг. Я сразу подумал о том, насколько кинематографично можно ее рассказать. Эта идея буквально поселилась в моей голове. Некоторые герои и их истории взяты из реальной жизни. Я общался с эскорт-менеджерами, эскортницами, примерял на своих героев их модели поведения, привычки, мировоззрение», — рассказал Меньшиков. Проектом режиссера заинтересовались в «Кинокомпании братьев Андреасян». Жанр сериала — драмеди — выбрали чтобы говорить о серьезных вещах честно и с легкостью.

Режиссер признается, что ему было волнительно браться за столь масштабный проект. «Это колоссальная ответственность, колоссальные деньги, но при этом и колоссальная возможность. Мне доверили не только вести проект, но и набрать молодую амбициозную команду, с которой мне хотелось бы работать», — пояснил он.

Это первый проект, с которым режиссер вступил в мир «большого» кино. Сейчас Меньшиков активно снимает клипы и рекламу, однако свое будущее видит именно в кинематографе.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На создание популярного российского сериала о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска (ХМАО) Антона Меньшикова вдохновила реальная история. О том, как зародилась идея сериала, режиссер поведал журналисту URA.RU. «Однажды я услышал от знакомой историю о том, как строится бизнес эскорт-услуг. Я сразу подумал о том, насколько кинематографично можно ее рассказать. Эта идея буквально поселилась в моей голове. Некоторые герои и их истории взяты из реальной жизни. Я общался с эскорт-менеджерами, эскортницами, примерял на своих героев их модели поведения, привычки, мировоззрение», — рассказал Меньшиков. Проектом режиссера заинтересовались в «Кинокомпании братьев Андреасян». Жанр сериала — драмеди — выбрали чтобы говорить о серьезных вещах честно и с легкостью. Режиссер признается, что ему было волнительно браться за столь масштабный проект. «Это колоссальная ответственность, колоссальные деньги, но при этом и колоссальная возможность. Мне доверили не только вести проект, но и набрать молодую амбициозную команду, с которой мне хотелось бы работать», — пояснил он. Это первый проект, с которым режиссер вступил в мир «большого» кино. Сейчас Меньшиков активно снимает клипы и рекламу, однако свое будущее видит именно в кинематографе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...