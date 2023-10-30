В Челябинскую область завезли 20 тонн зараженной хурмы

31 октября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство запретило реализацию зараженной партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинскую область ввезли 20,3 тонны зараженной вредителями хурмы из Узбекистана. Зараженную продукцию не допустили к продаже, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В поступившей из Узбекистана партии хурмы весом 20,3 тонны установлен случай заражения червецом Комстоком. Зараженная продукция не допущена к реализации», — уточнили в надзорном ведомстве. Выявленный вредитель признан опасным и трудноискоренимым на территории России. Он повреждает ягоды, фрукты и овощи. С начала 2023 года ведомство выявило три партии из Узбекистана, зараженных червецом Комстоком. В их числе 39,3 тонны хурмы и порядка одной тонны граната.

В Челябинскую область ввезли 20,3 тонны зараженной вредителями хурмы из Узбекистана. Зараженную продукцию не допустили к продаже, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В поступившей из Узбекистана партии хурмы весом 20,3 тонны установлен случай заражения червецом Комстоком. Зараженная продукция не допущена к реализации», — уточнили в надзорном ведомстве. Выявленный вредитель признан опасным и трудноискоренимым на территории России. Он повреждает ягоды, фрукты и овощи. С начала 2023 года ведомство выявило три партии из Узбекистана, зараженных червецом Комстоком. В их числе 39,3 тонны хурмы и порядка одной тонны граната.