30 октября 2023

В Челябинскую область завезли 20 тонн зараженной хурмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка в "Карусели". Екатеринбург, фрукты, хурма
Надзорное ведомство запретило реализацию зараженной партии Фото:

В Челябинскую область ввезли 20,3 тонны зараженной вредителями хурмы из Узбекистана. Зараженную продукцию не допустили к продаже, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В поступившей из Узбекистана партии хурмы весом 20,3 тонны установлен случай заражения червецом Комстоком. Зараженная продукция не допущена к реализации», — уточнили в надзорном ведомстве.

Выявленный вредитель признан опасным и трудноискоренимым на территории России. Он повреждает ягоды, фрукты и овощи. С начала 2023 года ведомство выявило три партии из Узбекистана, зараженных червецом Комстоком. В их числе 39,3 тонны хурмы и порядка одной тонны граната.

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В Челябинскую область ввезли 20,3 тонны зараженной вредителями хурмы из Узбекистана. Зараженную продукцию не допустили к продаже, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В поступившей из Узбекистана партии хурмы весом 20,3 тонны установлен случай заражения червецом Комстоком. Зараженная продукция не допущена к реализации», — уточнили в надзорном ведомстве. Выявленный вредитель признан опасным и трудноискоренимым на территории России. Он повреждает ягоды, фрукты и овощи. С начала 2023 года ведомство выявило три партии из Узбекистана, зараженных червецом Комстоком. В их числе 39,3 тонны хурмы и порядка одной тонны граната.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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