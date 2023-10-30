30 октября 2023

Депутаты гордумы просят изменить устав Челябинска из-за прогульщиков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, горнов иван
Иван Горнов (в центре) выступил с докладом о внесении поправок в устав Челябинска Фото:

Депутатов гордумы Челябинска будут досрочно лишаться полномочий за прогулы заседаний. За соответствующее изменение устава областного центра на очередном заседании 31 октября единогласно проголосовали, передает корреспондент URA.RU.

«Проект решения призван привести устав Челябинска в соответствие с изменившимся законодательством. Так как предлагаемые изменения вносятся в форме точного воспроизведения норм законов, проведение публичных слушаний не требуется», — выступил с докладом вице-спикер городской думы Иван Горнов.

Горнов также добавил, что проект решения согласован с управлением министерства юстиции РФ по области и с прокуратурой Челябинска. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно.

Ранее были внесены поправки в регламент гордумы. Они позволили лишать мандатов депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин в течение шести месяцев подряд. Теперь это решение хотят закрепить уставом города.

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Депутатов гордумы Челябинска будут досрочно лишаться полномочий за прогулы заседаний. За соответствующее изменение устава областного центра на очередном заседании 31 октября единогласно проголосовали, передает корреспондент URA.RU. «Проект решения призван привести устав Челябинска в соответствие с изменившимся законодательством. Так как предлагаемые изменения вносятся в форме точного воспроизведения норм законов, проведение публичных слушаний не требуется», — выступил с докладом вице-спикер городской думы Иван Горнов. Горнов также добавил, что проект решения согласован с управлением министерства юстиции РФ по области и с прокуратурой Челябинска. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно. Ранее были внесены поправки в регламент гордумы. Они позволили лишать мандатов депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин в течение шести месяцев подряд. Теперь это решение хотят закрепить уставом города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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