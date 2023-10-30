Депутаты гордумы просят изменить устав Челябинска из-за прогульщиков

31 октября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Иван Горнов (в центре) выступил с докладом о внесении поправок в устав Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутатов гордумы Челябинска будут досрочно лишаться полномочий за прогулы заседаний. За соответствующее изменение устава областного центра на очередном заседании 31 октября единогласно проголосовали, передает корреспондент URA.RU. «Проект решения призван привести устав Челябинска в соответствие с изменившимся законодательством. Так как предлагаемые изменения вносятся в форме точного воспроизведения норм законов, проведение публичных слушаний не требуется», — выступил с докладом вице-спикер городской думы Иван Горнов. Горнов также добавил, что проект решения согласован с управлением министерства юстиции РФ по области и с прокуратурой Челябинска. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно. Ранее были внесены поправки в регламент гордумы. Они позволили лишать мандатов депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин в течение шести месяцев подряд. Теперь это решение хотят закрепить уставом города.

Депутатов гордумы Челябинска будут досрочно лишаться полномочий за прогулы заседаний. За соответствующее изменение устава областного центра на очередном заседании 31 октября единогласно проголосовали, передает корреспондент URA.RU. «Проект решения призван привести устав Челябинска в соответствие с изменившимся законодательством. Так как предлагаемые изменения вносятся в форме точного воспроизведения норм законов, проведение публичных слушаний не требуется», — выступил с докладом вице-спикер городской думы Иван Горнов. Горнов также добавил, что проект решения согласован с управлением министерства юстиции РФ по области и с прокуратурой Челябинска. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно. Ранее были внесены поправки в регламент гордумы. Они позволили лишать мандатов депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин в течение шести месяцев подряд. Теперь это решение хотят закрепить уставом города.