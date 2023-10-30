30 октября 2023

На карьере в ХМАО спасатели обнаружили подо льдом труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбург, тбо, пруд, мусор в воде, водоем, загрязнение окружающей среды, весна, экология, бытовой мусор, тает лед
Югорчанин провалился под лед Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на карьере в районе деревни Ярки спасатели обнаружили тело. Мужчина провалился под лед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Центроспас-Югории».

«Спасатели выезжали на карьер в районе деревни Ярки по сообщению: на карьере под лед провалился мужчина, просят оказать содействие в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку, выпилили майны, опустили ходовой конец», — говорится в сообщении.

Водолазы обследовали 40 квадратных метров. Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Тело подняли на поверхность и передали полицейским.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе на карьере в районе деревни Ярки спасатели обнаружили тело. Мужчина провалился под лед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Центроспас-Югории». «Спасатели выезжали на карьер в районе деревни Ярки по сообщению: на карьере под лед провалился мужчина, просят оказать содействие в поиске. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку, выпилили майны, опустили ходовой конец», — говорится в сообщении. Водолазы обследовали 40 квадратных метров. Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Тело подняли на поверхность и передали полицейским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...