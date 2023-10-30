Глава депздрава Сигидаев справился с многолетней очередью пациентов за один месяц

В Курганской области глава депздрава отчитался о ликвидации очереди к ортодонтам

31 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев рассказал о ситуации с врачами-ортодонтами и стоматологами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области многолетняя очередь детей к ортодонту отработана на 90%. Остались единичные случаи, которые не входят в рамки ОМС, сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он занялся проблемой после жалобы курганцев, которая поступила в сентябре 2023 года. «Многолетняя очередь к ортодонту отработана на 90% (по некоторым годам остались единичные дети на брекеты, которые не входят в рамки ОМС)», — написал Сигидаев. По данным главы депздрава, в Курганской детской поликлинике стоматологическая служба усилена новыми специалистами, приехавшими из других регионов. В больницу устроились врач-ортодонт с зубным техником для изготовления аппаратов и два врача-стоматолога. В ноябре в Курган приедет еще один врач из Омска. Учитывая новые кадры, хирургический кабинет продлил режим работы до 20.00 (в том числе для оказания неотложной помощи). В школе №7 работает зубной врач, который лечит неосложненный кариес. Кабинеты с зубными врачами планируют открыть еще в нескольких крупных школах. Запись на плановую стоматологическую помощь открыта теперь и в субботу: врачи-ортодонты принимают по 30 новых пациентов за день, отметил Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава ужаснулся очереди к ортодонту с ожиданием в годы. Во время прямого эфира в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте» курганцы пожаловались Сигидаеву, что вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. В сентябре 2023 года на лечение приглашали детей, вставших на очередь в 2016 году. Глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев рассказал, что в регион приехали врачи-ортодонты Фото: Алексей Сигидаев, «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области многолетняя очередь детей к ортодонту отработана на 90%. Остались единичные случаи, которые не входят в рамки ОМС, сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он занялся проблемой после жалобы курганцев, которая поступила в сентябре 2023 года. «Многолетняя очередь к ортодонту отработана на 90% (по некоторым годам остались единичные дети на брекеты, которые не входят в рамки ОМС)», — написал Сигидаев. По данным главы депздрава, в Курганской детской поликлинике стоматологическая служба усилена новыми специалистами, приехавшими из других регионов. В больницу устроились врач-ортодонт с зубным техником для изготовления аппаратов и два врача-стоматолога. В ноябре в Курган приедет еще один врач из Омска. Учитывая новые кадры, хирургический кабинет продлил режим работы до 20.00 (в том числе для оказания неотложной помощи). В школе №7 работает зубной врач, который лечит неосложненный кариес. Кабинеты с зубными врачами планируют открыть еще в нескольких крупных школах. Запись на плановую стоматологическую помощь открыта теперь и в субботу: врачи-ортодонты принимают по 30 новых пациентов за день, отметил Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава ужаснулся очереди к ортодонту с ожиданием в годы. Во время прямого эфира в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте» курганцы пожаловались Сигидаеву, что вынуждены записывать детей на очередь к ортодонту с ожиданием в несколько лет. В сентябре 2023 года на лечение приглашали детей, вставших на очередь в 2016 году.