Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приказал задерживать протестующих. По его словам, если человек не отреагировал на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб».
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — заявил Рамзан Кадыров во время совещания правительства с участием представителей Росгвардии. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. Кадыров обозначил, что слова о пуле в лоб — это его приказ.
Ранее в Махачкале в ночь на 29 октября прошли протесты в связи с прилетом еврейских беженцев. Глава Чеченской республики призвал пресекать такие провокации у себя в республике.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приказал задерживать протестующих. По его словам, если человек не отреагировал на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб». «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — заявил Рамзан Кадыров во время совещания правительства с участием представителей Росгвардии. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. Кадыров обозначил, что слова о пуле в лоб — это его приказ. Ранее в Махачкале в ночь на 29 октября прошли протесты в связи с прилетом еврейских беженцев. Глава Чеченской республики призвал пресекать такие провокации у себя в республике.