Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков

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Рамзан Кадыров подчеркнул, что стрелять в зачинщиков нужно после трех предупредительных выстрелов Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приказал задерживать протестующих. По его словам, если человек не отреагировал на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб».

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — заявил Рамзан Кадыров во время совещания правительства с участием представителей Росгвардии. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. Кадыров обозначил, что слова о пуле в лоб — это его приказ.

Ранее в Махачкале в ночь на 29 октября прошли протесты в связи с прилетом еврейских беженцев. Глава Чеченской республики призвал пресекать такие провокации у себя в республике.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приказал задерживать протестующих. По его словам, если человек не отреагировал на три предупредительных выстрела, четвертый должен быть пущен «в лоб». «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — заявил Рамзан Кадыров во время совещания правительства с участием представителей Росгвардии. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. Кадыров обозначил, что слова о пуле в лоб — это его приказ. Ранее в Махачкале в ночь на 29 октября прошли протесты в связи с прилетом еврейских беженцев. Глава Чеченской республики призвал пресекать такие провокации у себя в республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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