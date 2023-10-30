30 октября 2023

Дорожники вывезли 100 машин снега с улиц Салехарда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск , уборка снега, трактор, зима, комунальщики
Службы Салехарда перешли на зимний режим работы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) дорожные рабочие вывезли более 100 самосвалов снега. Об организации работы в зимнее время рассказал глава города Алексей Титовский в своем telegram-канале.

«Дорожные службы нашего города перешли на зимний режим работы. В этом сезоне с улиц Салехарда вывезли 2060 куб. м или 103 самосвала снега», — говорится в сообщении.

Каждый день уборкой снега выходят около 30 рабочих и 17 снегоуборочных машин. Во время выпадания снежных осадков очищать улицы и дороги будут более 20 машин и 40 дорожных рабочих. На сегодняшний день в автопарке города насчитывается 63 единицы спецтехники.

Ранее URA.RU писало об обновлении снегоуборочной техники в Новом Уренгое (ЯНАО). Глава города сообщил, что очисткой улиц и дорог от снега активно занимаются две обслуживающие компании.

Работа дорожных служб в Салехарде
Работа дорожных служб в Салехарде
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) дорожные рабочие вывезли более 100 самосвалов снега. Об организации работы в зимнее время рассказал глава города Алексей Титовский в своем telegram-канале. «Дорожные службы нашего города перешли на зимний режим работы. В этом сезоне с улиц Салехарда вывезли 2060 куб. м или 103 самосвала снега», — говорится в сообщении. Каждый день уборкой снега выходят около 30 рабочих и 17 снегоуборочных машин. Во время выпадания снежных осадков очищать улицы и дороги будут более 20 машин и 40 дорожных рабочих. На сегодняшний день в автопарке города насчитывается 63 единицы спецтехники. Ранее URA.RU писало об обновлении снегоуборочной техники в Новом Уренгое (ЯНАО). Глава города сообщил, что очисткой улиц и дорог от снега активно занимаются две обслуживающие компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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