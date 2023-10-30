В Екатеринбурге снесут скандальную «могильную плиту» с неполной картой города

31 октября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Власти могут поменять внешний вид карты Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Накануне стало известно, что федеральные власти очень недовольны качеством освоения выделенных средств. Поводом послужил скандал с установкой карты Екатеринбурга, которая появилась в центре города на прошлой неделе. Горожан удивила форма объекта, а также отсутствие правильных границ Академического района. Одиозная ошибка, на которую ушли федеральные деньги в рамках проекта «Туркод» Екатеринбурга, будет исправлена. Об этом URA.RU сообщили источники в политтусовке. «По изначальному замыслу — это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не постамент. Но у вице-мэра города Алексея Бубнова и комитета благоустройства оказалось свое видение», — рассказывают источники агентства, знакомые с проектом. Известно, что директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова упустила момент согласования проекта. «В итоге денежные средства, полученные областью и городом на проект „Туркод“ под 300-летие Екатеринбурга, были потрачены зря», — отмечает один из собеседников агентства. По словам другого источника агентства, глава департамента туризма Туканова не способна была организовать работу. «Она не осознает, что должна делать в рамках „Туркода“. Все помнят совещание у замгубернатора Алексея Шмыкова, на котором Туканова не смогла даже объяснить собравшимся, что это за проект», — резюмировал осведомленный спикер URA.RU. Городские власти планируют демонтировать скандальный объект уже в ближайшее время. «Убирать плиту совсем не планируется. Просто незначительно поменяется внешний вид. Плюс добавят QR-код со ссылкой на сайт 300-летия Екатеринбурга», — сообщил компетентный источник в мэрии. Редакция URA.RU обратилась в мэрию уральской столицы. Там отказались комментировать запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне стало известно, что федеральные власти очень недовольны качеством освоения выделенных средств. Поводом послужил скандал с установкой карты Екатеринбурга, которая появилась в центре города на прошлой неделе. Горожан удивила форма объекта, а также отсутствие правильных границ Академического района. Одиозная ошибка, на которую ушли федеральные деньги в рамках проекта «Туркод» Екатеринбурга, будет исправлена. Об этом URA.RU сообщили источники в политтусовке. «По изначальному замыслу — это должна была быть гранитная карта навигации на земле, а не постамент. Но у вице-мэра города Алексея Бубнова и комитета благоустройства оказалось свое видение», — рассказывают источники агентства, знакомые с проектом. Известно, что директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова упустила момент согласования проекта. «В итоге денежные средства, полученные областью и городом на проект „Туркод“ под 300-летие Екатеринбурга, были потрачены зря», — отмечает один из собеседников агентства. По словам другого источника агентства, глава департамента туризма Туканова не способна была организовать работу. «Она не осознает, что должна делать в рамках „Туркода“. Все помнят совещание у замгубернатора Алексея Шмыкова, на котором Туканова не смогла даже объяснить собравшимся, что это за проект», — резюмировал осведомленный спикер URA.RU. Городские власти планируют демонтировать скандальный объект уже в ближайшее время. «Убирать плиту совсем не планируется. Просто незначительно поменяется внешний вид. Плюс добавят QR-код со ссылкой на сайт 300-летия Екатеринбурга», — сообщил компетентный источник в мэрии. Редакция URA.RU обратилась в мэрию уральской столицы. Там отказались комментировать запрос.