Россельхознадзор обнаружил пустующие цеха челябинского молокозавода. Фото

31 октября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Проверка Россельхознадзора пришла к выводу, что продукты производятся на других адресах Фото: Анна Майорова © URA.RU В ходе проверки Златоустовского молочного завода Россельхознадзор обнаружил пустые цеха и склады производства. По документам, на них должны были находится тонны сыра и сливочного масла, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям. «24 октября проверка установила, что в цехе по производству и фасовке сыров не ведутся работы, сырная продукция отсутствует и на складе. Но по электронным документам с 20 по 24 предприятие произвело более 185 тонн сыра. Значит на продажу направлялась продукция с других адресов, не указанных в документах», — заявили в надзорном ведомстве. На производстве также числились 17,5 тонны сливочного масла и 301,6 тонны сухого молока. Всю продукцию по документам направили в крупные торговые сети. Россельхознадзор передал информацию в прокуратуру. Производителя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 14.45 КоАП РФ («Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»). URA.RU направило официальный запрос в ООО «Златоустовский молочный завод». Ответ ожидается. Информацию о заводе передали в прокуратуру фото: Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям Сотрудники ведомства обнаружили пустые цеха завода фото: Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям

В ходе проверки Златоустовского молочного завода Россельхознадзор обнаружил пустые цеха и склады производства. По документам, на них должны были находится тонны сыра и сливочного масла, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям. «24 октября проверка установила, что в цехе по производству и фасовке сыров не ведутся работы, сырная продукция отсутствует и на складе. Но по электронным документам с 20 по 24 предприятие произвело более 185 тонн сыра. Значит на продажу направлялась продукция с других адресов, не указанных в документах», — заявили в надзорном ведомстве. На производстве также числились 17,5 тонны сливочного масла и 301,6 тонны сухого молока. Всю продукцию по документам направили в крупные торговые сети. Россельхознадзор передал информацию в прокуратуру. Производителя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 14.45 КоАП РФ («Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»). URA.RU направило официальный запрос в ООО «Златоустовский молочный завод». Ответ ожидается.