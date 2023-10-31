Россельхознадзор обнаружил пустующие цеха челябинского молокозавода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие нового цеха по производству сухого молока в Байкаловском филиале «Ирбитского молочного завода». Свердловская область, село Байкалово, ирбитский молочный завод, цех по производству сухого молока
Проверка Россельхознадзора пришла к выводу, что продукты производятся на других адресах Фото:

В ходе проверки Златоустовского молочного завода Россельхознадзор обнаружил пустые цеха и склады производства. По документам, на них должны были находится тонны сыра и сливочного масла, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям.

«24 октября проверка установила, что в цехе по производству и фасовке сыров не ведутся работы, сырная продукция отсутствует и на складе. Но по электронным документам с 20 по 24 предприятие произвело более 185 тонн сыра. Значит на продажу направлялась продукция с других адресов, не указанных в документах», — заявили в надзорном ведомстве.

На производстве также числились 17,5 тонны сливочного масла и 301,6 тонны сухого молока. Всю продукцию по документам направили в крупные торговые сети.

Россельхознадзор передал информацию в прокуратуру. Производителя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 14.45 КоАП РФ («Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»). URA.RU направило официальный запрос в ООО «Златоустовский молочный завод». Ответ ожидается.

Информацию о заводе передали в прокуратуру
Информацию о заводе передали в прокуратуру
Сотрудники ведомства обнаружили пустые цеха завода
Сотрудники ведомства обнаружили пустые цеха завода

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В ходе проверки Златоустовского молочного завода Россельхознадзор обнаружил пустые цеха и склады производства. По документам, на них должны были находится тонны сыра и сливочного масла, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям. «24 октября проверка установила, что в цехе по производству и фасовке сыров не ведутся работы, сырная продукция отсутствует и на складе. Но по электронным документам с 20 по 24 предприятие произвело более 185 тонн сыра. Значит на продажу направлялась продукция с других адресов, не указанных в документах», — заявили в надзорном ведомстве. На производстве также числились 17,5 тонны сливочного масла и 301,6 тонны сухого молока. Всю продукцию по документам направили в крупные торговые сети. Россельхознадзор передал информацию в прокуратуру. Производителя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 14.45 КоАП РФ («Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия»). URA.RU направило официальный запрос в ООО «Златоустовский молочный завод». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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