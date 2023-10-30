В ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза» погибло два человека. Фото

31 октября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пассажиры «легковушки» погибли до приезда медиков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе легковой автомобиль KIA врезался в грузовик и вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД. «Водитель легкового автомобиля врезался в стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль. Его [„легковушку“] отбросило на проезжающий мимо автобус. В автобусе пострадавших нет. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков», — сообщила пресс-служба ведомства. В полиции уточняют, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он не заметил на дороге грузовик. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в Лянторе». На кадрах видно автобус с логотипами «Сургутнефтегаза». Агентство запросило комментарий в компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Сама авария произошла в субботу, 28 октября. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и автобусом Фото: группа «Подслушано в Лянторе» соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com)

На трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе легковой автомобиль KIA врезался в грузовик и вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД. «Водитель легкового автомобиля врезался в стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль. Его [„легковушку“] отбросило на проезжающий мимо автобус. В автобусе пострадавших нет. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков», — сообщила пресс-служба ведомства. В полиции уточняют, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он не заметил на дороге грузовик. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в Лянторе». На кадрах видно автобус с логотипами «Сургутнефтегаза». Агентство запросило комментарий в компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Сама авария произошла в субботу, 28 октября.