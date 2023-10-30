На трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе легковой автомобиль KIA врезался в грузовик и вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.
«Водитель легкового автомобиля врезался в стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль. Его [„легковушку“] отбросило на проезжающий мимо автобус. В автобусе пострадавших нет. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
В полиции уточняют, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он не заметил на дороге грузовик.
Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в Лянторе». На кадрах видно автобус с логотипами «Сургутнефтегаза». Агентство запросило комментарий в компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Сама авария произошла в субботу, 28 октября.
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