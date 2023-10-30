30 октября 2023

В ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза» погибло два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, реанимобиль, реанимация, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Пассажиры «легковушки» погибли до приезда медиков Фото:

На трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе легковой автомобиль KIA врезался в грузовик и вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.

«Водитель легкового автомобиля врезался в стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль. Его [„легковушку“] отбросило на проезжающий мимо автобус. В автобусе пострадавших нет. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков», — сообщила пресс-служба ведомства.

В полиции уточняют, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он не заметил на дороге грузовик.

Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в Лянторе». На кадрах видно автобус с логотипами «Сургутнефтегаза». Агентство запросило комментарий в компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Сама авария произошла в субботу, 28 октября.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и автобусом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и автобусом
Фото:

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На трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе легковой автомобиль KIA врезался в грузовик и вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД. «Водитель легкового автомобиля врезался в стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль. Его [„легковушку“] отбросило на проезжающий мимо автобус. В автобусе пострадавших нет. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков», — сообщила пресс-служба ведомства. В полиции уточняют, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он не заметил на дороге грузовик. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в Лянторе». На кадрах видно автобус с логотипами «Сургутнефтегаза». Агентство запросило комментарий в компании. На момент публикации новости ответ не поступил. Сама авария произошла в субботу, 28 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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