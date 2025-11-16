Дело о нападении бродячей собаки на ребенка в ХМАО взято на контроль СКР
Собака набросилась на школьника, идущего из школы №32 в Нижневартовске
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нападении бездомной собаки на школьника в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на несовершеннолетнего в городе Нижневартовске», — пишут в СКР. Глава ведомства затребовал от руководителя следственного управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования.
Поводом для реакции стало происшествие на Прибрежной улице Нижневартовска, где бродячая собака набросилась на школьника, возвращавшегося из школы №32. Ребенка спас водитель, проезжавший мимо и отогнавший животное.
Специалист департамента ЖКХ Нижневартовска Родион Рудаков сообщил об отлове одного животного, остальные мигрировали. Администрация подтвердила продолжение работы и планирует повторный выезд.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи 17-летнего подростка из Урая. Его поисками занимаются волонтеры, возбуждено уголовное дело.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!