Происшествия

Дело о нападении бродячей собаки на ребенка в ХМАО взято на контроль СКР

17 ноября 2025 в 02:48
Собака набросилась на школьника, идущего из школы №32 в Нижневартовске

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нападении бездомной собаки на школьника в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на несовершеннолетнего в городе Нижневартовске», — пишут в СКР. Глава ведомства затребовал от руководителя следственного управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования.

Поводом для реакции стало происшествие на Прибрежной улице Нижневартовска, где бродячая собака набросилась на школьника, возвращавшегося из школы №32. Ребенка спас водитель, проезжавший мимо и отогнавший животное.

Специалист департамента ЖКХ Нижневартовска Родион Рудаков сообщил об отлове одного животного, остальные мигрировали. Администрация подтвердила продолжение работы и планирует повторный выезд.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи 17-летнего подростка из Урая. Его поисками занимаются волонтеры, возбуждено уголовное дело.

