ФСО проведет учения с использованием бронетехники

ФСО проведут плановые учения в Москве
Федеральная служба охраны России намерена провести ежегодные учения с возможным использованием бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО.
«С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия будут проходить на территории Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. При этом. Возможно, при учениях будут использовать бронетехнику подразделений ФСО.
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