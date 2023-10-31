ФСО проведет учения с использованием бронетехники 31 октября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + ФСО проведут плановые учения в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба охраны России намерена провести ежегодные учения с возможным использованием бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО. «С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятия будут проходить на территории Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. При этом. Возможно, при учениях будут использовать бронетехнику подразделений ФСО. Федеральная служба охраны России намерена провести ежегодные учения с возможным использованием бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО. «С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятия будут проходить на территории Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. При этом. Возможно, при учениях будут использовать бронетехнику подразделений ФСО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям