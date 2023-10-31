ФСО проведет учения с использованием бронетехники

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, фсо
ФСО проведут плановые учения в Москве Фото:

Федеральная служба охраны России намерена провести ежегодные учения с возможным использованием бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО.

«С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия будут проходить на территории Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. При этом. Возможно, при учениях будут использовать бронетехнику подразделений ФСО.

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Федеральная служба охраны России намерена провести ежегодные учения с возможным использованием бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО. «С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятия будут проходить на территории Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. При этом. Возможно, при учениях будут использовать бронетехнику подразделений ФСО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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