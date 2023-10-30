Торговые точки в городе ЯНАО приведут к единому внешнему виду

Для новых торговых объектов в Новом Уренгое разработали единый дизайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) будут обновлены киоски и торговые павильоны. Постановление об утверждении единого дизайна нестационарных торговых объектов, подписанное главой города Андреем Вороновым, опубликовали на сайте мэрии.

«Утвердить требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе к параметрам, цветовому решению, материалам, применяемым в отделке нестационарных торговых объектов. Постановление вступает в силу с 01.03.2024 года», — говорится в постановлении.

Киоски размером до 6 м² будут выполнены из лиственницы, сочетая в себе желтый и бирюзовый оттенки. Для постройки крупных павильонов будут использоваться алюминиевые панели, которые стилизуют под дерево. Для ларьков предусмотрели вывески в виде световых коробов, для крупных объектов разрешено использовать объемные световые буквы.

Ранее URA.RU сообщало о запрете декорировать торговые объекты в Новом Уренгое (ЯНАО) в сельском и средневековом стиле. В стилизации киосков нельзя было использовать фотопечать и тонирующую пленку.

Требования к внешнему виду киосков в Новом Уренгое сайт администрации Нового Уренгоя