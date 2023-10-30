30 октября 2023

Торговые точки в городе ЯНАО приведут к единому внешнему виду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция городских рынков. Курган , киоск, покупатель, ларек, магазин, мясо, субпродукты
Для новых торговых объектов в Новом Уренгое разработали единый дизайн Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) будут обновлены киоски и торговые павильоны. Постановление об утверждении единого дизайна нестационарных торговых объектов, подписанное главой города Андреем Вороновым, опубликовали на сайте мэрии.

«Утвердить требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе к параметрам, цветовому решению, материалам, применяемым в отделке нестационарных торговых объектов. Постановление вступает в силу с 01.03.2024 года», — говорится в постановлении.

Киоски размером до 6 м² будут выполнены из лиственницы, сочетая в себе желтый и бирюзовый оттенки. Для постройки крупных павильонов будут использоваться алюминиевые панели, которые стилизуют под дерево. Для ларьков предусмотрели вывески в виде световых коробов, для крупных объектов разрешено использовать объемные световые буквы.

Ранее URA.RU сообщало о запрете декорировать торговые объекты в Новом Уренгое (ЯНАО) в сельском и средневековом стиле. В стилизации киосков нельзя было использовать фотопечать и тонирующую пленку.

Требования к внешнему виду киосков в Новом Уренгое
Требования к внешнему виду киосков в Новом Уренгое
Требования к внешнему виду торговых павильонов в Новом Уренгое
Требования к внешнему виду торговых павильонов в Новом Уренгое

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) будут обновлены киоски и торговые павильоны. Постановление об утверждении единого дизайна нестационарных торговых объектов, подписанное главой города Андреем Вороновым, опубликовали на сайте мэрии. «Утвердить требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в том числе к параметрам, цветовому решению, материалам, применяемым в отделке нестационарных торговых объектов. Постановление вступает в силу с 01.03.2024 года», — говорится в постановлении. Киоски размером до 6 м² будут выполнены из лиственницы, сочетая в себе желтый и бирюзовый оттенки. Для постройки крупных павильонов будут использоваться алюминиевые панели, которые стилизуют под дерево. Для ларьков предусмотрели вывески в виде световых коробов, для крупных объектов разрешено использовать объемные световые буквы. Ранее URA.RU сообщало о запрете декорировать торговые объекты в Новом Уренгое (ЯНАО) в сельском и средневековом стиле. В стилизации киосков нельзя было использовать фотопечать и тонирующую пленку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...