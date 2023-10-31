В Кургане водителю грузовика, насмерть сбившему ребенка, грозит колония

Уголовное дело в отношении жителя Петухово рассмотрит суд (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело в отношении жителя города Петухово Курганской области, который насмерть сбил ребенка грузовиком, передано в суд на рассмотрение. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области в своем сообществе соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообществе ведомства.

По данным следователей, обвиняемый мужчина 1982 года рождения. Ему предъявляют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также согласно данным следствия, 31 мая на одной из улиц города Петухово мужчина, управляя грузовым автомобилем, наехал на мальчика девяти лет. От полученных травм мальчик скончался на месте. Бригада скорой медицинской помощи не успела приехать до смерти ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области был задержан мужчина, допустивший наезд на ребенка. В результате полученных травм пострадавший мальчик скончался на месте.