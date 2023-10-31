В Тюменской области станет проще устроиться на работу судебным приставом

В Тюменской области не хватает судебных приставов

В Тюменской области не хватает судебных приставов-исполнителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К кандидатам на службу в УФССП по Тюменской области в должности судебных приставов-исполнителей будут предъявляться менее строгие требования. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Сейчас в ведомстве наблюдается кадровый дефицит. Поэтому к кандидатам на службу в УФССП по Тюменской области будут предъявляться менее строгие требования. Это не значит, что на службу будут брать кого попало. Но в целом сама процедура отбора кандидатов станет менее строгим», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте кадрового агентства hh.ru указано, что для работы судебным приставом-исполнителем в Тюменской области необходимо иметь высшее юридическое, экономическое, педагогическое или таможенное образование. Иные требования к кандидатам отсутствуют.

В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы из-за тяжелых условий труда. Многие сотрудники, в частности, не выдерживают большой объем бумажной работы.