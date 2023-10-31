31 октября 2023

На покупателей стали оформлять кредит под видом рассрочки

Экономист Слипенькин: продавцы вынуждают россиян переплачивать
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины получают сверхприбыль при продаже в рассрочку Фото:

Магазины оформляют кредит под видом рассрочки (способ оплаты покупок, при котором платеж делится на несколько частей — прим. ред.) вынуждая покупателя переплачивать. Об этом сообщили URA.RU директор «Кредитного союза» Светлана Горячева и экономист Владимир Слипенькин.

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«Магазины объединись с банками и стали оформлять под видом рассрочки кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товара. Если вы, как потребитель, берете товар в магазине, который предоставляет рассрочку, то вы явно переплатите за этот товар, а магазин получит сверхприбыль», — сказала Светлана Горячева.

Экономист Владимир Слипенькин объяснил, что в цену уже заложены риски, которые потенциально может понести предприниматель при продаже товара в рассрочку. «Поскольку рассрочки предоставляются широкому кругу покупателей, потери неизбежны, их нужно покрывать. Таким образом, путем повышения цены продавец закладывает все риски, связанные с оплатой процентов за возможное отвлечение оборотного капитала», — подчеркнул собеседник агентства.

Горячева отметила, что не стоит воспринимать рассрочку, как опасный инструмент. Если им правильно воспользоваться, можно хорошо сэкономить.

«Помните, что магазин готов продать товар дешевле, как минимум на 10%. Только за покупку наличными скидку никто не предоставляет. Сэкономить можно оформив „рассрочку“ и закрыв кредит досрочно. Перед этим, конечно же, необходимо изучить условия договора в части досрочного погашения», — отметила эксперт.

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Магазины оформляют кредит под видом рассрочки (способ оплаты покупок, при котором платеж делится на несколько частей — прим. ред.) вынуждая покупателя переплачивать. Об этом сообщили URA.RU директор «Кредитного союза» Светлана Горячева и экономист Владимир Слипенькин. «Магазины объединись с банками и стали оформлять под видом рассрочки кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товара. Если вы, как потребитель, берете товар в магазине, который предоставляет рассрочку, то вы явно переплатите за этот товар, а магазин получит сверхприбыль», — сказала Светлана Горячева. Экономист Владимир Слипенькин объяснил, что в цену уже заложены риски, которые потенциально может понести предприниматель при продаже товара в рассрочку. «Поскольку рассрочки предоставляются широкому кругу покупателей, потери неизбежны, их нужно покрывать. Таким образом, путем повышения цены продавец закладывает все риски, связанные с оплатой процентов за возможное отвлечение оборотного капитала», — подчеркнул собеседник агентства. Горячева отметила, что не стоит воспринимать рассрочку, как опасный инструмент. Если им правильно воспользоваться, можно хорошо сэкономить. ,
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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