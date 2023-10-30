Центробанк: у каждого третьего россиянина есть кредит

30 октября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Растет число тех людей, которые взяли по три или более кредита в банках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общее число заемщиков банков достигло отметки в 47 миллионов человек. За первое полугоде 2023 года еще порядка двух миллионов людей стали клиентами банков. Также растет число заемщиков, которые взяли свыше трех кредитов. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «Их [заемщиков] общее число достигло 47 миллионов человек. В основном растет число заемщиков, которые имеют три и более кредита (сейчас это 11,2 миллионов человек)», — говорится в посте в telegram-канале. По информации Центробанка, данная статистика говорит о том, что рост взятия кредитов в банках «сопровождается увеличением закредитованности граждан». Также известно, что популярностью пользуются кредитные карты. За год количество уникальных заемщиков по ним увеличилось на три миллиона. Ранее аналитики и экономисты поделились с агентством информацией о том, что россияне станут банкротами из-за взятия микрозаймов. Кроме того, можно забыть о возможности рефинансировать ипотечный кредит. Это связано с тем, что ставки меньше 18% по ипотеке не будет.

Общее число заемщиков банков достигло отметки в 47 миллионов человек. За первое полугоде 2023 года еще порядка двух миллионов людей стали клиентами банков. Также растет число заемщиков, которые взяли свыше трех кредитов. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «Их [заемщиков] общее число достигло 47 миллионов человек. В основном растет число заемщиков, которые имеют три и более кредита (сейчас это 11,2 миллионов человек)», — говорится в посте в telegram-канале. По информации Центробанка, данная статистика говорит о том, что рост взятия кредитов в банках «сопровождается увеличением закредитованности граждан». Также известно, что популярностью пользуются кредитные карты. За год количество уникальных заемщиков по ним увеличилось на три миллиона. Ранее аналитики и экономисты поделились с агентством информацией о том, что россияне станут банкротами из-за взятия микрозаймов. Кроме того, можно забыть о возможности рефинансировать ипотечный кредит. Это связано с тем, что ставки меньше 18% по ипотеке не будет.