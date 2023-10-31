После смерти девушки в курганской больнице возбуждено уголовное дело

СКР расследует смерть 23-летней пациентки Курганской областной больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту смерти 23-летней пациентки Курганской областной клинической больницы. Об этом URA.RU сообщили родственники девушки, которые винят в трагедии медучреждение.

«27 октября 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2ст.109 УК РФ, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками ГБУ „КОКБ“ при оказании медицинской помощи пациентке, повлекших ее смерть», — уведомили родственников девушки в следственном отделе по городу Кургану. Ранее они обращались в СКР с заявлением на действия врачей.

URA.RU писало, что девушка поступила в Курганскую областную больницу 16 октября с подозрением на аппендицит. После операции она скончалась от гипертермии, которую, предположительно, вызвал препарат для анестезии. Родственники погибшей считают, что снять осложнение мог антидот к препарату, но его в больнице не оказалось.