Что за учения пройдут в Москве с 1 по 3 ноября

Подполковник запаса МВД Иванников: Москву проверят на степень готовности к ЧП

01 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Учения ФСО пройдут на территории органов Правительства страны Фото: Антон Белицкий © URA.RU Учения, которые пройдут с 1 по 3 ноября в Москве, будут направлены на проверку степени готовности Федеральной службы охраны РФ (ФСО) к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧП). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Плановые ежегодные тактико-специальные учения ФСО РФ пройдут с 1 по 3 ноября в районе Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. Возможно, будет использоваться бронированная техника. Для передвижения граждан ограничений не планируется. — Какова цель учений? — Учения берут свое начало из Советских лет. По объективным причинам, в том числе и экономическим, в последние годы они не проводились, так как это достаточно затратно. Необходимо задействовать все органы государственной власти, местного самоуправления, обеспечивать взаимодействие служб, отдельно службы обеспечения. В них принимают участие не только сотрудники ФСО, но и МВД, и МЧС. Учения необходимы, чтобы проверить степень готовности Федеральной службы охраны к ЧП, в том числе и в концепции проведения СВО. Нельзя забывать и о том, что возможны в РФ террористические атаки, которыми постоянно запугивает нас киевский режим. Новость по теме Десятки гражданских и силовиков пострадали в аэропорту Махачкалы: главное о протестах в Дагестане — Есть ли связь между предстоящими учениями и событиями в Махачкале (29 октября несколько сотен человек собрались на акцию протеста в поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке у аэропорта «Уйташ», где готовился к посадке регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты проникли в здание в поисках пассажиров) — Конечно, события в Махачкале не пройдут бесследно мимо российской правовой системы. Будет подробно исследован этот прецедент. Фактически мы имеем дело со спланированными массовыми беспорядками, в которых принимало участие не более 250 человек, но общественный резонанс был очень серьезный, на весь мир. Москва не может себе позволить, даже в перспективе, проведение таких протестных акций и такого масштабного нарушения общественного порядка. Это объясняет необходимость проведение полноценных войсковых учений и оттачивания профессионального мастерства сотрудников ФСО. — Что будет отрабатываться в ходе учений ФСО? — Военная техника ранее задействовалась на спецполигонах в Московской области. Решение использовать ее в ходе предстоящих учений в Москве — это хороший опыт для сотрудников ФСО. Отрабатываться будет применение спецсредств — это растягивание оперативной спирали Бруно (позволяет стремительно наращивать заграждения на участках прорыва), где будет выстреливать пиропатрон. Огромный моток этой спирали — и можно за несколько минут перекрыть большой участок автомагистрали либо того места, где идет разъяренная толпа. Также возможно использование дымовой завесы и всех прочих спецсредств, которые стоят на вооружении ФСО. Существует целый список, утвержденный правительством России. Речь идет об отработке и возможном использовании таких спецсредств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учения, которые пройдут с 1 по 3 ноября в Москве, будут направлены на проверку степени готовности Федеральной службы охраны РФ (ФСО) к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧП). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Плановые ежегодные тактико-специальные учения ФСО РФ пройдут с 1 по 3 ноября в районе Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. Возможно, будет использоваться бронированная техника. Для передвижения граждан ограничений не планируется. — Какова цель учений? — Учения берут свое начало из Советских лет. По объективным причинам, в том числе и экономическим, в последние годы они не проводились, так как это достаточно затратно. Необходимо задействовать все органы государственной власти, местного самоуправления, обеспечивать взаимодействие служб, отдельно службы обеспечения. В них принимают участие не только сотрудники ФСО, но и МВД, и МЧС. Учения необходимы, чтобы проверить степень готовности Федеральной службы охраны к ЧП, в том числе и в концепции проведения СВО. Нельзя забывать и о том, что возможны в РФ террористические атаки, которыми постоянно запугивает нас киевский режим. — Есть ли связь между предстоящими учениями и событиями в Махачкале (29 октября несколько сотен человек собрались на акцию протеста в поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке у аэропорта «Уйташ», где готовился к посадке регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты проникли в здание в поисках пассажиров) — Конечно, события в Махачкале не пройдут бесследно мимо российской правовой системы. Будет подробно исследован этот прецедент. Фактически мы имеем дело со спланированными массовыми беспорядками, в которых принимало участие не более 250 человек, но общественный резонанс был очень серьезный, на весь мир. Москва не может себе позволить, даже в перспективе, проведение таких протестных акций и такого масштабного нарушения общественного порядка. Это объясняет необходимость проведение полноценных войсковых учений и оттачивания профессионального мастерства сотрудников ФСО. — Что будет отрабатываться в ходе учений ФСО? — Военная техника ранее задействовалась на спецполигонах в Московской области. Решение использовать ее в ходе предстоящих учений в Москве — это хороший опыт для сотрудников ФСО. Отрабатываться будет применение спецсредств — это растягивание оперативной спирали Бруно (позволяет стремительно наращивать заграждения на участках прорыва), где будет выстреливать пиропатрон. Огромный моток этой спирали — и можно за несколько минут перекрыть большой участок автомагистрали либо того места, где идет разъяренная толпа. Также возможно использование дымовой завесы и всех прочих спецсредств, которые стоят на вооружении ФСО. Существует целый список, утвержденный правительством России. Речь идет об отработке и возможном использовании таких спецсредств.