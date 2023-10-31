Что за учения пройдут в Москве с 1 по 3 ноября

Учения, которые пройдут с 1 по 3 ноября в Москве, будут направлены на проверку степени готовности Федеральной службы охраны РФ (ФСО) к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧП). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
Плановые ежегодные тактико-специальные учения ФСО РФ пройдут с 1 по 3 ноября в районе Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. Возможно, будет использоваться бронированная техника. Для передвижения граждан ограничений не планируется.
— Какова цель учений?
— Учения берут свое начало из Советских лет. По объективным причинам, в том числе и экономическим, в последние годы они не проводились, так как это достаточно затратно. Необходимо задействовать все органы государственной власти, местного самоуправления, обеспечивать взаимодействие служб, отдельно службы обеспечения. В них принимают участие не только сотрудники ФСО, но и МВД, и МЧС. Учения необходимы, чтобы проверить степень готовности Федеральной службы охраны к ЧП, в том числе и в концепции проведения СВО. Нельзя забывать и о том, что возможны в РФ террористические атаки, которыми постоянно запугивает нас киевский режим.
— Есть ли связь между предстоящими учениями и событиями в Махачкале (29 октября несколько сотен человек собрались на акцию протеста в поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке у аэропорта «Уйташ», где готовился к посадке регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты проникли в здание в поисках пассажиров)
— Конечно, события в Махачкале не пройдут бесследно мимо российской правовой системы. Будет подробно исследован этот прецедент. Фактически мы имеем дело со спланированными массовыми беспорядками, в которых принимало участие не более 250 человек, но общественный резонанс был очень серьезный, на весь мир. Москва не может себе позволить, даже в перспективе, проведение таких протестных акций и такого масштабного нарушения общественного порядка. Это объясняет необходимость проведение полноценных войсковых учений и оттачивания профессионального мастерства сотрудников ФСО.
— Что будет отрабатываться в ходе учений ФСО?
— Военная техника ранее задействовалась на спецполигонах в Московской области. Решение использовать ее в ходе предстоящих учений в Москве — это хороший опыт для сотрудников ФСО. Отрабатываться будет применение спецсредств — это растягивание оперативной спирали Бруно (позволяет стремительно наращивать заграждения на участках прорыва), где будет выстреливать пиропатрон. Огромный моток этой спирали — и можно за несколько минут перекрыть большой участок автомагистрали либо того места, где идет разъяренная толпа. Также возможно использование дымовой завесы и всех прочих спецсредств, которые стоят на вооружении ФСО. Существует целый список, утвержденный правительством России. Речь идет об отработке и возможном использовании таких спецсредств.
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