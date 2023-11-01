Курганцы жалуются на задержки авиарейсов в Москву и обратно

Курганцы жалуются на частые задержки рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По авиарейсу Курган — Москва участились задержки вылета самолета Boeing 737-300. Пассажирам приходится часами ждать вылета. Иногда задержки связаны с техническими неполадками. Об этом URA.RU рассказали жители Кургана, которые регулярно совершают перелеты в Москву. В самой авиакомпании проблемы отрицают.

«На моем опыте, может просто я так попадаю, самолет Boeing 737-300, который совершает рейсы в Москву, периодически ломается. Из-за этого пассажиры опаздывают. Модель была придумана еще в 80-х годах. Хотелось бы летать на более современных моделях, которые комфортны», — рассказала жительница Кургана, регулярно совершающая командировочные полеты в столицу.

Другие курганцы также не раз сталкивались с проблемами вылета. Например, последняя задержка в четыре часа была 30 октября. Пассажиры, в особенности те, кто летит стыковочным рейсом, стараются в последнее время совершать полеты из Тюмени. «Там дешевле и надежнее. Но это не всегда удобно сейчас из-за ситуации на трассе, которая опасна в связи с похолоданием», — отмечают курганцы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию. Пресс-служба компании подтвердила, что 30 октября рейс ТИ1034, следующий по маршруту Курган — Москва был выполнен на четыре часа позже заявленного в расписании.

Изменение времени вылета, по данным авиакомпании, связано с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт Кургана. «Все пассажиры были заранее уведомлены об изменении времени вылета, с пассажирами работали представители авиакомпании. Всем пассажирам были оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Все воздушные суда авиакомпании NordStar своевременно проходят техническое обслуживание в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов», — сообщила пресс-служба.

Дополнительно представитель авиакомпании сообщил, что на направлении Курган — Москва и Москва — Курган, исходя из пассажирского спроса, работают разные типы воздушных судов с разным количеством кресел: 737-300 в компоновке 148 кресел и 737-800 в компоновке 180 кресел.

Ранее URA.RU писало, рейс из Кургана в Москву компании Nordstar задержался на 9 часов. У авиасудна была обнаружена неисправность.