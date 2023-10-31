Глава департамента из ХМАО организовал проверку из-за жалобы на подчиненного

Жители обвинили госслужащего в незаконном захвате охотугодий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава департамента недропользования ХМАО Сергей Филатов вынужден разбираться в коррупционном скандале из-за подчиненного, на которого пожаловались охотники. Об этом URA.RU сообщил один из авторов жалобы на условиях анонимности.

«Инженер Депнедра Тарас Безносенко сначала стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве. А затем жители Талинки написали на него коллективную жалобу. Они сообщили, что сотрудник окружного правительства построил в лесах Октябрьского района охотничий дом и запретил местным жителям находиться в ее окрестностях. После жалобы Филатов снарядил выездную комиссию», — сообщил собеседник.

Также он добавил, что сотрудники Депнедра нашли этот охотничий дом. «Госслужащие сделали снимки и передали все материалы в Природнадзор и Росгвардию. Сам же Безносенко до окончания расследования уголовного дела будет числиться инженером Депнедра», — сообщил инсайдер.

В Природнадзор и Росгвардию был направлен запрос. От службы по надзору в сфере природопользования на момент публикации ответ не поступил. В окружном управлении национальной гвардии сообщили, что по обращению граждан проводится проверка. В департаменте недропользования ХМАО подтвердили информацию о выездной комиссии и передаче материалов в другие государственные структуры. «На сегодняшний день по уголовному делу [о браконьерстве] отделом МВД по городу Нягани ведутся следственные работы, по окончанию которых департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО будет принято решение по Безносенко. По состоянию на 30 октября 2023 года он является сотрудником департамента недропользования и природных ресурсов», — сообщили в Депнера.

Ранее URA.RU сообщало, что жители жалуются на сотрудников Росгвардии и правительства ХМАО из-за запрета охоты в лесах. По словам югорчан, Безносенко произвел незаконный захват охотугодий и вместе с сотрудниками Росгвардии запрещает посещать лес местным жителям.

В Депнедра не смогли найти владельца лесного дома Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU