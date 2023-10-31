Губернатор Махонин подвел итоги первого дня Петербургского газового форума

31 октября 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин возглавил пермскую делегацию на форуме в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 31 октября работал на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, 20 компаний из Прикамья представили свои разработки топливно-энергетического комплекса России. «У нас есть что предложить топливно-энергетическому комплексу страны — газоперекачивающие агрегаты, компрессорные установки, бурильные трубы, силовые кабели, различные ИТ-решения. Представил руководству госкорпораций и ведущих предприятий России возможности промышленного комплекса Пермского края», — пишет Махонин в Telegram. Губернатор сообщил, что подписал соглашение с банком «Россия». Также о сотрудничестве договорились «НПК Морсвязьавтоматика» и пермская компания «Модульные системы ВИНЦ». Предприятия будут поставлять друг другу необходимое для работы оборудование. Махонин же обсудил с руководством «Морсвязьавтоматики» возможность запуска в Прикамье речных автобусов петербургского производства. Кроме того, глава региона провел переговоры о газификации края с зампредседателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым и гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 31 октября работал на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, 20 компаний из Прикамья представили свои разработки топливно-энергетического комплекса России. «У нас есть что предложить топливно-энергетическому комплексу страны — газоперекачивающие агрегаты, компрессорные установки, бурильные трубы, силовые кабели, различные ИТ-решения. Представил руководству госкорпораций и ведущих предприятий России возможности промышленного комплекса Пермского края», — пишет Махонин в Telegram. Губернатор сообщил, что подписал соглашение с банком «Россия». Также о сотрудничестве договорились «НПК Морсвязьавтоматика» и пермская компания «Модульные системы ВИНЦ». Предприятия будут поставлять друг другу необходимое для работы оборудование. Махонин же обсудил с руководством «Морсвязьавтоматики» возможность запуска в Прикамье речных автобусов петербургского производства. Кроме того, глава региона провел переговоры о газификации края с зампредседателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым и гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.