В Тюмени началась четвертая волна «квартирной горячки»

Спрос на жилье в Тюмени вырос несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Новостройки и вторичное жилье вызывают у жителей Тюмени примерно одинаковый интерес Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени после очередного повышения Центробанком учетной ставки началась новая волна ажиотажного спроса на жилье во всех сегментах рынка. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области.

«Начало октября было немного провальным, потому что ранее одобренные банками кредиты исчерпали срок годности. А вот к концу октября, особенно после объявления Центробанка о повышении ставки, спрос снова пошел вверх. В среднем, можно сказать, он увеличился на 5-7% к сентябрю», — пояснил собеседник URA.RU.

В федеральном агентстве «Этажи» агентству рассказали, что эту волну ажиотажного спроса называют «четвертой волной». Ее появление аналитики объясняют безвыходностью для многих покупателей. «В эту вот „четвертую волну“ к нам пришли те, кто уже продал или вот-вот продаст свое жилье. Им приходится что-то покупать взамен, они откладывали этот момент в надежде на снижение ключевой ставки. Чуда не произошло», — прокомментировали URA.RU ситуацию аналитики «Этажей».

Эксперты добавляют, что так же спрос подстегивает надежда на дальнейшее рефинансирование ипотеки, когда ставка Центробанка снизится. Это может произойти в следующие пять лет, считают аналитики. «Если сейчас удается найти жилье с небольшим дисконтом, люди берут без раздумий — после рефинансирования кредит может потенциально обойтись даже дешевле, чем он стоил бы до первого повышения ставки ЦБ РФ», — пояснили URA.RU в «Этажах».