Ученые предупредили о вреде искусственных заменителей сахара

Daily Mail: искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета

31 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Заменители сахара повышают риск развития диабета второго типа Фото: Анна Майорова © URA.RU Искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые-исследователи диабета. «Заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека», — пишет издание Daily Mail. Сахарин и сукралоза могут влиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета второго типа. Врачи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и овсянки при диабетах. Это, по их мнению, ослабит потребность в искусственных сахарозаменителях.

Искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые-исследователи диабета. «Заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека», — пишет издание Daily Mail. Сахарин и сукралоза могут влиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета второго типа. Врачи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и овсянки при диабетах. Это, по их мнению, ослабит потребность в искусственных сахарозаменителях.