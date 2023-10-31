31 октября 2023

Ученые предупредили о вреде искусственных заменителей сахара

Daily Mail: искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета
© Служба новостей «URA.RU»
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Заменители сахара повышают риск развития диабета второго типа Фото:

Искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые-исследователи диабета.

«Заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека», — пишет издание Daily Mail. Сахарин и сукралоза могут влиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета второго типа.

Врачи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и овсянки при диабетах. Это, по их мнению, ослабит потребность в искусственных сахарозаменителях.

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Искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые-исследователи диабета. «Заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека», — пишет издание Daily Mail. Сахарин и сукралоза могут влиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета второго типа. Врачи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и овсянки при диабетах. Это, по их мнению, ослабит потребность в искусственных сахарозаменителях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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