Ученые предупредили о вреде искусственных заменителей сахара

Заменители сахара повышают риск развития диабета второго типа
Искусственные заменители сахара повышают риск развития диабета, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые-исследователи диабета.
«Заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека», —
Врачи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и овсянки при диабетах. Это, по их мнению, ослабит потребность в искусственных сахарозаменителях.
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