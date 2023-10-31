Умер экс-музыкант группы «Браво» Лапин

Сергей Лапин скончался на 62 году жизни
Умер бывший гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. О его смерти говорится на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не указана.
«На 62 году жизни во вторник 31 октября, умер бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин», — говорится в сообщении. Уточняется, что Лапин был частью группы с момента ухода солистки Жанны Агузаровой.
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