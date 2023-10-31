31 октября 2023

Умер экс-музыкант группы «Браво» Лапин

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Сергей Лапин скончался на 62 году жизни Фото:

Умер бывший гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. О его смерти говорится на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не указана.

«На 62 году жизни во вторник 31 октября, умер бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин», — говорится в сообщении. Уточняется, что Лапин был частью группы с момента ухода солистки Жанны Агузаровой.

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Умер бывший гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. О его смерти говорится на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не указана. «На 62 году жизни во вторник 31 октября, умер бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин», — говорится в сообщении. Уточняется, что Лапин был частью группы с момента ухода солистки Жанны Агузаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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