Умер экс-музыкант группы «Браво» Лапин

01 ноября 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Сергей Лапин скончался на 62 году жизни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Умер бывший гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. О его смерти говорится на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не указана. «На 62 году жизни во вторник 31 октября, умер бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин», — говорится в сообщении. Уточняется, что Лапин был частью группы с момента ухода солистки Жанны Агузаровой.

Умер бывший гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. О его смерти говорится на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не указана. «На 62 году жизни во вторник 31 октября, умер бывший бас-гитарист группы „Браво“ Сергей Лапин», — говорится в сообщении. Уточняется, что Лапин был частью группы с момента ухода солистки Жанны Агузаровой.