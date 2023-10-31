Пермяк несколько раз ограбил свою мать

01 ноября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Суд приговорил жителя Березников к заключению в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках (Пермский край) осудили местного жителя за серию краж у своей матери и один грабеж. Эта информация хранится в картотеке дел городского суда. «В летний период 2022 года гражданин трижды похищал имущество у своей матери, а в конце лета открыто похитил у нее ювелирное изделие из драгоценного металла. За совершение преступлений ему назначено наказание — лишение свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в судебном решении. Срок заключения — три года и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

В Березниках (Пермский край) осудили местного жителя за серию краж у своей матери и один грабеж. Эта информация хранится в картотеке дел городского суда. «В летний период 2022 года гражданин трижды похищал имущество у своей матери, а в конце лета открыто похитил у нее ювелирное изделие из драгоценного металла. За совершение преступлений ему назначено наказание — лишение свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в судебном решении. Срок заключения — три года и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.