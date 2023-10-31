31 октября 2023

Пермяк несколько раз ограбил свою мать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд приговорил жителя Березников к заключению в колонии Фото:

В Березниках (Пермский край) осудили местного жителя за серию краж у своей матери и один грабеж. Эта информация хранится в картотеке дел городского суда.

«В летний период 2022 года гражданин трижды похищал имущество у своей матери, а в конце лета открыто похитил у нее ювелирное изделие из драгоценного металла. За совершение преступлений ему назначено наказание — лишение свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в судебном решении.

Срок заключения — три года и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) осудили местного жителя за серию краж у своей матери и один грабеж. Эта информация хранится в картотеке дел городского суда. «В летний период 2022 года гражданин трижды похищал имущество у своей матери, а в конце лета открыто похитил у нее ювелирное изделие из драгоценного металла. За совершение преступлений ему назначено наказание — лишение свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в судебном решении. Срок заключения — три года и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...