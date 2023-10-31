В РФ ужесточат условия выдачи льготной ипотеки

01 ноября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Депутаты хотят поднять первоначальный взнос по льготной ипотеки до 25 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. Планируется, что первоначальный взнос по ипотеке поднимется до 25%, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. «Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость», — приводит Александра Якубовского газета «Известия». При этом в Центробанке также выступают за дальнейшее повышение первоначального взноса. Это связано с рисками перегрева на рынке и с не желанием продлевать программу, которая заканчивается с июля следующего года, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что изменения ставки по льготной ипотеке в ближайшее время не будет. По его словам, льготная ставка составит 8%, для семей с детьми ипотечная ставка — 6%.

Депутаты Госдумы совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. Планируется, что первоначальный взнос по ипотеке поднимется до 25%, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. «Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость», — приводит Александра Якубовского газета «Известия». При этом в Центробанке также выступают за дальнейшее повышение первоначального взноса. Это связано с рисками перегрева на рынке и с не желанием продлевать программу, которая заканчивается с июля следующего года, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что изменения ставки по льготной ипотеке в ближайшее время не будет. По его словам, льготная ставка составит 8%, для семей с детьми ипотечная ставка — 6%.