31 октября 2023

В РФ ужесточат условия выдачи льготной ипотеки

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Депутаты хотят поднять первоначальный взнос по льготной ипотеки до 25 процентов Фото:

Депутаты Госдумы совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. Планируется, что первоначальный взнос по ипотеке поднимется до 25%, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость», — приводит Александра Якубовского газета «Известия».

При этом в Центробанке также выступают за дальнейшее повышение первоначального взноса. Это связано с рисками перегрева на рынке и с не желанием продлевать программу, которая заканчивается с июля следующего года, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что изменения ставки по льготной ипотеке в ближайшее время не будет. По его словам, льготная ставка составит 8%, для семей с детьми ипотечная ставка — 6%.

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Депутаты Госдумы совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. Планируется, что первоначальный взнос по ипотеке поднимется до 25%, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. «Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость», — приводит Александра Якубовского газета «Известия». При этом в Центробанке также выступают за дальнейшее повышение первоначального взноса. Это связано с рисками перегрева на рынке и с не желанием продлевать программу, которая заканчивается с июля следующего года, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что изменения ставки по льготной ипотеке в ближайшее время не будет. По его словам, льготная ставка составит 8%, для семей с детьми ипотечная ставка — 6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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