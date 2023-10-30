Минфин испугался ставок по льготной ипотеке

В Минфине РФ встревожены колоссальной разницей между ставками по льготной и рыночной ипотеке. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — заявил Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума. По его словам, не нужно продлевать программу льготной ипотеки, которая закончится в середине 2024-го года.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что изменения ставки по льготной ипотеке в ближайшее время не будет. По его словам, льготная ставка составит 8%, для семей с детьми ипотечная ставка — 6%.
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