31 октября 2023

В Тюменской области отремонтируют мост за 161 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Красноярска, знак, внимание, ремонт моста, ремонт
В Ялуторовском районе Тюмени отремонтируют мост за 161 миллиона рублей Фото:

В Тюменской области ищут подрядчика, готового за 161 миллиона рублей отремонтировать мост через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Все работы подрядчик должен выполнить самостоятельно в срок», — говорится в документации. Ремонтные работы должны быть выполнены в следующем году, стоимость проекта — 161 миллион рублей.

Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о планах заняться в 2023 году ремонтом шести мостов, в числе которых мост через реку Тенис в Викуловском районе и завершить все работы в 2024 году. Деньги на эти цели были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» области, уточняли в областном правительстве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области ищут подрядчика, готового за 161 миллиона рублей отремонтировать мост через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Все работы подрядчик должен выполнить самостоятельно в срок», — говорится в документации. Ремонтные работы должны быть выполнены в следующем году, стоимость проекта — 161 миллион рублей. Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о планах заняться в 2023 году ремонтом шести мостов, в числе которых мост через реку Тенис в Викуловском районе и завершить все работы в 2024 году. Деньги на эти цели были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» области, уточняли в областном правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...