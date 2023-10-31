В Тюменской области отремонтируют мост за 161 млн рублей

01 ноября 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

В Ялуторовском районе Тюмени отремонтируют мост за 161 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области ищут подрядчика, готового за 161 миллиона рублей отремонтировать мост через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Все работы подрядчик должен выполнить самостоятельно в срок», — говорится в документации. Ремонтные работы должны быть выполнены в следующем году, стоимость проекта — 161 миллион рублей. Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о планах заняться в 2023 году ремонтом шести мостов , в числе которых мост через реку Тенис в Викуловском районе и завершить все работы в 2024 году. Деньги на эти цели были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» области, уточняли в областном правительстве.

В Тюменской области ищут подрядчика, готового за 161 миллиона рублей отремонтировать мост через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Все работы подрядчик должен выполнить самостоятельно в срок», — говорится в документации. Ремонтные работы должны быть выполнены в следующем году, стоимость проекта — 161 миллион рублей. Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о планах заняться в 2023 году ремонтом шести мостов, в числе которых мост через реку Тенис в Викуловском районе и завершить все работы в 2024 году. Деньги на эти цели были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» области, уточняли в областном правительстве.