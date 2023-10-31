Обвиняемый в похищении подростка пермяк пробудет в СИЗО до 26 декабря

Житель поселка Зюкайка Пермского края, которого обвиняют в похищении подростка, заключен под стражу на два месяца. Эта информация опубликована на сайте Верещагинского районного суда.
«27 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Зюкайки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 декабря 2023 года», — указано на сайте ведомства.
Ранее в Зюкайке 12-летней девочке удалось сбежать от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил ребенка за шею, увел в лес, а затем потащил в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться. Местного жителя задержали в тот же день.
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