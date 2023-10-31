Обвиняемый в похищении подростка пермяк пробудет в СИЗО до 26 декабря

01 ноября 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Мужчина угрожал девочке ножом Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Житель поселка Зюкайка Пермского края, которого обвиняют в похищении подростка, заключен под стражу на два месяца. Эта информация опубликована на сайте Верещагинского районного суда. «27 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Зюкайки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 декабря 2023 года», — указано на сайте ведомства. Ранее в Зюкайке 12-летней девочке удалось сбежать от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил ребенка за шею, увел в лес, а затем потащил в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться. Местного жителя задержали в тот же день.

Житель поселка Зюкайка Пермского края, которого обвиняют в похищении подростка, заключен под стражу на два месяца. Эта информация опубликована на сайте Верещагинского районного суда. «27 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Зюкайки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 декабря 2023 года», — указано на сайте ведомства. Ранее в Зюкайке 12-летней девочке удалось сбежать от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил ребенка за шею, увел в лес, а затем потащил в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться. Местного жителя задержали в тот же день.