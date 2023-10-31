31 октября 2023

Обвиняемый в похищении подростка пермяк пробудет в СИЗО до 26 декабря

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Мужчина угрожал девочке ножом Фото:

Житель поселка Зюкайка Пермского края, которого обвиняют в похищении подростка, заключен под стражу на два месяца. Эта информация опубликована на сайте Верещагинского районного суда.

«27 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Зюкайки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 декабря 2023 года», — указано на сайте ведомства.

Ранее в Зюкайке 12-летней девочке удалось сбежать от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил ребенка за шею, увел в лес, а затем потащил в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться. Местного жителя задержали в тот же день.

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Житель поселка Зюкайка Пермского края, которого обвиняют в похищении подростка, заключен под стражу на два месяца. Эта информация опубликована на сайте Верещагинского районного суда. «27 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Зюкайки. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 26 декабря 2023 года», — указано на сайте ведомства. Ранее в Зюкайке 12-летней девочке удалось сбежать от напавшего на нее 44-летнего мужчины. Злоумышленник, угрожая ножом, схватил ребенка за шею, увел в лес, а затем потащил в свою квартиру. Но ребенку удалось вырваться. Местного жителя задержали в тот же день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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