Новый глава города в ЯНАО начал формировать команду заместителей

В Губкинском (ЯНАО) на пост первого заместителя главы администрации назначили Михаила Гурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«На должность первого заместителя главы администрации города Губкинского назначен Михаил Александрович Гурин. [Он] в 2020 году занял должность директора губкинского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“, в 2021 году был избран депутатом городской думы», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского на официальном сайте.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Бандурко, сменивший на этом посту ушедшего на повышение Андрея Гаранина, начал формировать собственную команду. В мэрии остается вакантной должность заместителя по строительству и архитектуре, а также зама по соцполитике.
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