Новый глава города в ЯНАО начал формировать команду заместителей

Глава Губкинского Андрей Бандурко назначил первым заместителем Михаила Гурина

01 ноября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Первым замом мэра Губкинского стал Михаил Гурин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В Губкинском (ЯНАО) на пост первого заместителя главы администрации назначили Михаила Гурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «На должность первого заместителя главы администрации города Губкинского назначен Михаил Александрович Гурин. [Он] в 2020 году занял должность директора губкинского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“, в 2021 году был избран депутатом городской думы», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Бандурко, сменивший на этом посту ушедшего на повышение Андрея Гаранина, начал формировать собственную команду. В мэрии остается вакантной должность заместителя по строительству и архитектуре, а также зама по соцполитике.

В Губкинском (ЯНАО) на пост первого заместителя главы администрации назначили Михаила Гурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «На должность первого заместителя главы администрации города Губкинского назначен Михаил Александрович Гурин. [Он] в 2020 году занял должность директора губкинского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“, в 2021 году был избран депутатом городской думы», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Бандурко, сменивший на этом посту ушедшего на повышение Андрея Гаранина, начал формировать собственную команду. В мэрии остается вакантной должность заместителя по строительству и архитектуре, а также зама по соцполитике.