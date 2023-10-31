31 октября 2023
30 октября 2023

Новый глава города в ЯНАО начал формировать команду заместителей

Глава Губкинского Андрей Бандурко назначил первым заместителем Михаила Гурина
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бюрократ, сумка с документами, министерский портфель
Первым замом мэра Губкинского стал Михаил Гурин Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) на пост первого заместителя главы администрации назначили Михаила Гурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«На должность первого заместителя главы администрации города Губкинского назначен Михаил Александрович Гурин. [Он] в 2020 году занял должность директора губкинского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“, в 2021 году был избран депутатом городской думы», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Бандурко, сменивший на этом посту ушедшего на повышение Андрея Гаранина, начал формировать собственную команду. В мэрии остается вакантной должность заместителя по строительству и архитектуре, а также зама по соцполитике.

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В Губкинском (ЯНАО) на пост первого заместителя главы администрации назначили Михаила Гурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «На должность первого заместителя главы администрации города Губкинского назначен Михаил Александрович Гурин. [Он] в 2020 году занял должность директора губкинского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“, в 2021 году был избран депутатом городской думы», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Бандурко, сменивший на этом посту ушедшего на повышение Андрея Гаранина, начал формировать собственную команду. В мэрии остается вакантной должность заместителя по строительству и архитектуре, а также зама по соцполитике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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