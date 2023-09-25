25 сентября 2023
24 сентября 2023

Мэр города в ЯНАО начал формировать собственную команду

Замом главы Губкинского Андрея Бандурко станет Гульсина Садыкова
© Служба новостей «URA.RU»
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После увольнения Дениса Минде в мэрии Губкинского вакантны три ставки замов главы Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В команде мэра города Губкинского (ЯНАО) Андрея Бандурко с 25 сентября в связи с увольнением Дениса Минде, вакантными остаются три ставки заместителей главы. При этом, как сообщают источники URA.RU, на днях состоится перовое назначение — пост зама по соцполитике получит нынешний начальник управления образования Гульсина Садыкова.

«На пост заместителя главы города по социальным вопросам может претендовать Гульсина Садыкова. В настоящее время она занимает пост начальника городского управления образования», — сообщили собеседники агентства. Маргарита Черешнева, которая ранее занимала эту должность, перешла работать в фонд «Защитники Отечества».

При этом в команде Андрея Бандурко кроме зама по соцполитике также остаются вакантными должности первого зама и зама по строительству и архитектуре. Последняя вакансия открылась 25 сентября, когда свой пост освободил по собственному желанию Денис Минде.

Редакция запросила комментарии в пресс-службе городской администрации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что на пост первого заместителя главы Губкинского претендует несколько человек. Наиболее вероятным претендентом источники называют руководителя местного филиала «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина.

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В команде мэра города Губкинского (ЯНАО) Андрея Бандурко с 25 сентября в связи с увольнением Дениса Минде, вакантными остаются три ставки заместителей главы. При этом, как сообщают источники URA.RU, на днях состоится перовое назначение — пост зама по соцполитике получит нынешний начальник управления образования Гульсина Садыкова. «На пост заместителя главы города по социальным вопросам может претендовать Гульсина Садыкова. В настоящее время она занимает пост начальника городского управления образования», — сообщили собеседники агентства. Маргарита Черешнева, которая ранее занимала эту должность, перешла работать в фонд «Защитники Отечества». При этом в команде Андрея Бандурко кроме зама по соцполитике также остаются вакантными должности первого зама и зама по строительству и архитектуре. Последняя вакансия открылась 25 сентября, когда свой пост освободил по собственному желанию Денис Минде. Редакция запросила комментарии в пресс-службе городской администрации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что на пост первого заместителя главы Губкинского претендует несколько человек. Наиболее вероятным претендентом источники называют руководителя местного филиала «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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