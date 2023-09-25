Мэр города в ЯНАО начал формировать собственную команду

В команде мэра города Губкинского (ЯНАО) Андрея Бандурко с 25 сентября в связи с увольнением Дениса Минде, вакантными остаются три ставки заместителей главы. При этом, как сообщают источники URA.RU, на днях состоится перовое назначение — пост зама по соцполитике получит нынешний начальник управления образования Гульсина Садыкова.
«На пост заместителя главы города по социальным вопросам может претендовать Гульсина Садыкова. В настоящее время она занимает пост начальника городского управления образования», — сообщили собеседники агентства. Маргарита Черешнева, которая ранее занимала эту должность, перешла работать в фонд «Защитники Отечества».
При этом в команде Андрея Бандурко кроме зама по соцполитике также остаются вакантными должности первого зама и зама по строительству и архитектуре. Последняя вакансия открылась 25 сентября, когда свой пост освободил по собственному желанию Денис Минде.
Редакция запросила комментарии в пресс-службе городской администрации. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что на пост первого заместителя главы Губкинского претендует несколько человек. Наиболее вероятным претендентом источники называют руководителя местного филиала «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина.
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