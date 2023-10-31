Полицейские спасли на трассе жителя ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина. Публикацию об этом разместили в официальном telegram-канале УМВД Югры.
«Подъехав к транспортному средству, полицейские увидели водителя, который попросил о помощи. Мужчина пояснил, что у него закончилось топливо и он замерзает. Стражи порядка съездили на ближайшую заправочную станцию, где залили в канистру 10 литров бензина, и отвезли топливо водителю», — сообщили в telegram-канале полиции.
Госавтоинспекторы Леонид Сковбель и Яна Шаталова патрулировали территорию в районе 202-го километра автодороги «Югра». Там они и обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Газель».
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