31 октября 2023

Полицейские спасли на трассе жителя ХМАО

Сотрудники ГИБДД снабдили топливом водителя, который замерзал на трассе в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть мужчине на трассе ночью Фото:

В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина. Публикацию об этом разместили в официальном telegram-канале УМВД Югры.

«Подъехав к транспортному средству, полицейские увидели водителя, который попросил о помощи. Мужчина пояснил, что у него закончилось топливо и он замерзает. Стражи порядка съездили на ближайшую заправочную станцию, где залили в канистру 10 литров бензина, и отвезли топливо водителю», — сообщили в telegram-канале полиции.

Госавтоинспекторы Леонид Сковбель и Яна Шаталова патрулировали территорию в районе 202-го километра автодороги «Югра». Там они и обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Газель».

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В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина. Публикацию об этом разместили в официальном telegram-канале УМВД Югры. «Подъехав к транспортному средству, полицейские увидели водителя, который попросил о помощи. Мужчина пояснил, что у него закончилось топливо и он замерзает. Стражи порядка съездили на ближайшую заправочную станцию, где залили в канистру 10 литров бензина, и отвезли топливо водителю», — сообщили в telegram-канале полиции. Госавтоинспекторы Леонид Сковбель и Яна Шаталова патрулировали территорию в районе 202-го километра автодороги «Югра». Там они и обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Газель».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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