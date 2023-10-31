Полицейские спасли на трассе жителя ХМАО

Сотрудники ГИБДД снабдили топливом водителя, который замерзал на трассе в ХМАО

01 ноября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть мужчине на трассе ночью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина. Публикацию об этом разместили в официальном telegram-канале УМВД Югры. «Подъехав к транспортному средству, полицейские увидели водителя, который попросил о помощи. Мужчина пояснил, что у него закончилось топливо и он замерзает. Стражи порядка съездили на ближайшую заправочную станцию, где залили в канистру 10 литров бензина, и отвезли топливо водителю», — сообщили в telegram-канале полиции. Госавтоинспекторы Леонид Сковбель и Яна Шаталова патрулировали территорию в районе 202-го километра автодороги «Югра». Там они и обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Газель».

В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина. Публикацию об этом разместили в официальном telegram-канале УМВД Югры. «Подъехав к транспортному средству, полицейские увидели водителя, который попросил о помощи. Мужчина пояснил, что у него закончилось топливо и он замерзает. Стражи порядка съездили на ближайшую заправочную станцию, где залили в канистру 10 литров бензина, и отвезли топливо водителю», — сообщили в telegram-канале полиции. Госавтоинспекторы Леонид Сковбель и Яна Шаталова патрулировали территорию в районе 202-го километра автодороги «Югра». Там они и обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Газель».