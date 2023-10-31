Экс-директора «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе

01 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Осужденная получила 580 тысяч рублей и пообещала поставщику контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директора по производству «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе. Женщина свою вину отрицать не стала, сообщает прокуратура Свердловской области. «В 2017—2018 годах директор по производству в производственном цехе ООО „Талицкие молочные фермы“ получила денежные средства в сумме более 580 тысяч рублей от директора сторонней коммерческой организации. Она должна была поспособствовать в выборе ее в качестве поставщика и в заключении договора поставки», — рассказали в пресс-службе. Женщина созвонилась с директором коммерческой организации и попросила перевести ей деньги, взамен обещая, что его фирму выберут в качестве поставщика преформ для выдува ПЭТ-бутылок. На суде свердловчанка свою вину признала. «Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, с лишением права занимать организационно-распорядительные и управленческие должности в коммерческих организациях сроком на два года», — пояснили в ведомстве. Также у осужденной арестовали квартиру, которую она купила во время работы в «Талицких молочных фермах». Ранее в Екатеринбурге экс-руководитель департамента эксплуатации управляющей компании «Монетки» Ильяс Вакказов был наказан штрафом в размере шести миллионов рублей за получение крупной взятки. Также мужчине запретили шесть лет занимать должности в торговой сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-директора по производству «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе. Женщина свою вину отрицать не стала, сообщает прокуратура Свердловской области. «В 2017—2018 годах директор по производству в производственном цехе ООО „Талицкие молочные фермы“ получила денежные средства в сумме более 580 тысяч рублей от директора сторонней коммерческой организации. Она должна была поспособствовать в выборе ее в качестве поставщика и в заключении договора поставки», — рассказали в пресс-службе. Женщина созвонилась с директором коммерческой организации и попросила перевести ей деньги, взамен обещая, что его фирму выберут в качестве поставщика преформ для выдува ПЭТ-бутылок. На суде свердловчанка свою вину признала. «Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, с лишением права занимать организационно-распорядительные и управленческие должности в коммерческих организациях сроком на два года», — пояснили в ведомстве. Также у осужденной арестовали квартиру, которую она купила во время работы в «Талицких молочных фермах». Ранее в Екатеринбурге экс-руководитель департамента эксплуатации управляющей компании «Монетки» Ильяс Вакказов был наказан штрафом в размере шести миллионов рублей за получение крупной взятки. Также мужчине запретили шесть лет занимать должности в торговой сфере.