Главе МУГИСО Кузнецову одобрили новый поход во власть

Заксо одобрили кандидатуру Алексея Кузнецова в качестве главы МУГИСО Фото: Екатерина Куршева, URA.RU

Депутаты профильного комитета заксобрания проголосовали за то, чтобы утвердить замгубернатора Алексея Кузнецова также в должности главы МУГИСО. Решение было принято единогласно на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, передает корреспондент URA.RU.





После назначения Дениса Паслера губернатором и последующей отставки правительства Кузнецов, как и другие члены кабмина, работает в статусе исполняющего обязанности. Окончательно утвердят кандидатуру Кузнецова 28 октября, на общем заседании заксо.



