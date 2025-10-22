Логотип РИА URA.RU
Главе МУГИСО Кузнецову одобрили новый поход во власть

Алексей Кузнецов вновь возглавит МУГИСО в Свердловской области
22 октября 2025 в 15:18
Депутаты профильного комитета заксобрания проголосовали за то, чтобы утвердить замгубернатора Алексея Кузнецова также в должности главы МУГИСО. Решение было принято единогласно на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, передает корреспондент URA.RU.


После назначения Дениса Паслера губернатором и последующей отставки правительства Кузнецов, как и другие члены кабмина, работает в статусе исполняющего обязанности. Окончательно утвердят кандидатуру Кузнецова 28 октября, на общем заседании заксо.


Должности главы МУГИСО, а также министров соцполитики и финансов — ключевые в правительстве. По Уставу области, именно на эти посты в первую очередь назначают руководителей. Сейчас главой минсоцполитики является Владимир Злоказов, а минфин возглавляет Александр Старков. Их кандидатуры профильные комитеты пока не рассмотрели.

