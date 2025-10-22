В Екатеринбурге уличного музыканта накажут за дискредитацию ВС РФ
Певец ждет заседания в суде
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Екатеринбурге на уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость) составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Сейчас он ожидает заседания суда, рассказал URA.RU адвокат Федор Акчермышев. В telegram-канале певца уточняется, что причиной послужило исполнение песни иноагента.
«Суд еще не прошел, неизвестно, сколько еще ждать до него. На Женю составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ, посвященная дискредитации ВС РФ (из-за песни Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ, прим URA.RU) „Ты солдат“)» — следует из поста.
Михайлова задержали 21 октября. За день до этого он выступал на Плотинке в поддержку арестованной на 13 суток в Санкт-Петербурге певицы Наоко. Евгений также исполнял песни Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ).
