В Екатеринбурге уличного музыканта накажут за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге на уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость) составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Сейчас он ожидает заседания суда, рассказал URA.RU адвокат Федор Акчермышев. В telegram-канале певца уточняется, что причиной послужило исполнение песни иноагента.

«Суд еще не прошел, неизвестно, сколько еще ждать до него. На Женю составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ, посвященная дискредитации ВС РФ (из-за песни Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ, прим URA.RU) „Ты солдат“)» — следует из поста.