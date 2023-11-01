Жителям Златоуста без интернета подняли цены на домофон

01 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Жители Златоуста не согласились с политикой лояльности в связи с повышением платы за домофон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Златоуста (Челябинская область), не заказавшим услугу интернета, компания-оператор подняла стоимость пользования домофонами. Как URA.RU сообщил правозащитник Иван Васильев, ситуацию можно квалифицировать как навязывание услуги. В «Интерсвязи» подобный подход к тарификации обосновывают политикой лояльности. «С 1 ноября цены на обслуживание „умного домофона“ в Златоусте изменятся. Для абонентов компании „Интерсвязь“, подключенных к услуге интернет, действует программа лояльности, а значит — стоимость останется прежней (40 рублей в месяц, если в квартире установлена домофонная трубка — прим. URA.RU). Для тех, кто не пользуется интернетом от „Интерсвязи“, абонентская плата с домофонной трубкой в квартире составит 50 рублей в месяц», — предупредили абонентов. Читатель URA.RU пожаловался, что людей массово перевели на домофоны компании, а следом подняли стоимость. Свою точку зрения Васильев обосновал URA.RU. Он отметил, что о навязывании свидетельствует факт поднятия цен для тех, кто не пользуется второй услугой. «Такая практика противоречит статье 16 закона о защите прав потребителя. Можно обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, другие инстанции или в суд», — сообщил Васильев. В пресс-службе «Интерсвязи» считают иначе. В настоящий момент по запросу URA.RU компания готовит комментарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Златоуста (Челябинская область), не заказавшим услугу интернета, компания-оператор подняла стоимость пользования домофонами. Как URA.RU сообщил правозащитник Иван Васильев, ситуацию можно квалифицировать как навязывание услуги. В «Интерсвязи» подобный подход к тарификации обосновывают политикой лояльности. «С 1 ноября цены на обслуживание „умного домофона“ в Златоусте изменятся. Для абонентов компании „Интерсвязь“, подключенных к услуге интернет, действует программа лояльности, а значит — стоимость останется прежней (40 рублей в месяц, если в квартире установлена домофонная трубка — прим. URA.RU). Для тех, кто не пользуется интернетом от „Интерсвязи“, абонентская плата с домофонной трубкой в квартире составит 50 рублей в месяц», — предупредили абонентов. Читатель URA.RU пожаловался, что людей массово перевели на домофоны компании, а следом подняли стоимость. Свою точку зрения Васильев обосновал URA.RU. Он отметил, что о навязывании свидетельствует факт поднятия цен для тех, кто не пользуется второй услугой. «Такая практика противоречит статье 16 закона о защите прав потребителя. Можно обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, другие инстанции или в суд», — сообщил Васильев. В пресс-службе «Интерсвязи» считают иначе. В настоящий момент по запросу URA.RU компания готовит комментарий.