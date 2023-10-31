31 октября 2023

Губернатор Текслер зажег факел новой котельной в Златоусте. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер в златоусте. Челябинск
Новая котельная обеспечит теплом более 20 тысяч жителей Златоуста Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зажег факел, подключив к газу новую центральную городскую котельную в Златоусте. Об этом 1 ноября с места события сообщил корреспондент URA.RU

«Сегодня мы даем старт центральной городской котельной. Это важный объект для теплоснабжения города. Тепло поступит в 109 многоквартирных домов, где проживает более 22 тысяч человек, и в десятки социальных объектов Златоуста», — заявил Текслер.

Также запуск новой котельной позволит догазифицировать более двух тысяч частных домовладений города. Текслер заявил, что в рамках программы газификации Челябинской области предстоит подключить к голубому топливу еще несколько крупных объектов.

Запуск новой котельной прошел в рамках XII Петербургского международного газового форума. По телемосту в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зажег факел, подключив к газу новую центральную городскую котельную в Златоусте. Об этом 1 ноября с места события сообщил корреспондент URA.RU «Сегодня мы даем старт центральной городской котельной. Это важный объект для теплоснабжения города. Тепло поступит в 109 многоквартирных домов, где проживает более 22 тысяч человек, и в десятки социальных объектов Златоуста», — заявил Текслер. Также запуск новой котельной позволит догазифицировать более двух тысяч частных домовладений города. Текслер заявил, что в рамках программы газификации Челябинской области предстоит подключить к голубому топливу еще несколько крупных объектов. Запуск новой котельной прошел в рамках XII Петербургского международного газового форума. По телемосту в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...