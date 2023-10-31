Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зажег факел, подключив к газу новую центральную городскую котельную в Златоусте. Об этом 1 ноября с места события сообщил корреспондент URA.RU
«Сегодня мы даем старт центральной городской котельной. Это важный объект для теплоснабжения города. Тепло поступит в 109 многоквартирных домов, где проживает более 22 тысяч человек, и в десятки социальных объектов Златоуста», — заявил Текслер.
Также запуск новой котельной позволит догазифицировать более двух тысяч частных домовладений города. Текслер заявил, что в рамках программы газификации Челябинской области предстоит подключить к голубому топливу еще несколько крупных объектов.
Запуск новой котельной прошел в рамках XII Петербургского международного газового форума. По телемосту в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
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