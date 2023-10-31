Губернатор Текслер зажег факел новой котельной в Златоусте. Фото, видео 01 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 + Новая котельная обеспечит теплом более 20 тысяч жителей Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зажег факел, подключив к газу новую центральную городскую котельную в Златоусте. Об этом 1 ноября с места события сообщил корреспондент URA.RU «Сегодня мы даем старт центральной городской котельной. Это важный объект для теплоснабжения города. Тепло поступит в 109 многоквартирных домов, где проживает более 22 тысяч человек, и в десятки социальных объектов Златоуста», — заявил Текслер. Также запуск новой котельной позволит догазифицировать более двух тысяч частных домовладений города. Текслер заявил, что в рамках программы газификации Челябинской области предстоит подключить к голубому топливу еще несколько крупных объектов. Запуск новой котельной прошел в рамках XII Петербургского международного газового форума. По телемосту в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зажег факел, подключив к газу новую центральную городскую котельную в Златоусте. Об этом 1 ноября с места события сообщил корреспондент URA.RU «Сегодня мы даем старт центральной городской котельной. Это важный объект для теплоснабжения города. Тепло поступит в 109 многоквартирных домов, где проживает более 22 тысяч человек, и в десятки социальных объектов Златоуста», — заявил Текслер. Также запуск новой котельной позволит догазифицировать более двух тысяч частных домовладений города. Текслер заявил, что в рамках программы газификации Челябинской области предстоит подключить к голубому топливу еще несколько крупных объектов. Запуск новой котельной прошел в рамках XII Петербургского международного газового форума. По телемосту в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям