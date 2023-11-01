Власти отказались строить разворот возле новых тюменских микрорайонов

Ранее жильцы предложил обустроить разворот, чтобы решить проблему труднодоступности микрорайона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени не будут строить разворот на объездной возле ЖК «Плеханова», несмотря на жалобы жителей. Об этом сообщили в Государственном управлении строительства региона. Ранее жильцы предложил обустроить разворотную полосу, чтобы решить проблему труднодоступности микрорайона.

«Планов по обустройству разворотной полосы на данном участке Обхода г. Тюмени нет. Транспортная доступность обозначенных районов будет решаться за счет пробивки ул. Ставропольской до ул. Интернациональной и дальше до ул. Аккумуляторной со строительством путепровода через железную дорогу», — рассказали в ГУС.

Там же добавили, что строительство объекта запланировано на следующий год. Также появятся съезды с путепровода в районе улицы Интернациональной, проект сейчас в разработке.

Ранее жильцы писали, что новый разворот позволил бы жителям микрорайона без проблем заезжать в другие части города. «По мере заселения ЖК „Колумб“ ситуация будет только хуже на развязке, а с этим разворотом у них появится возможность заезжать к ЖК не через Московский тракт. Даже для жителей Горьковки и Плеханово это будет плюс, можно будет развернуться и уехать в Дом обороны», — написал тюменец Виталий.