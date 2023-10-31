31 октября 2023

Главная паромная переправа ЯНАО продолжила свою работу. Фото

Работа переправы Салехард — Лабытнанги будет остановлена в любой момент
© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу Фото:

В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса.

«Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках.

Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить.

Паромы переправляются через Обь
Паромы переправляются через Обь
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Автомобили выгружаются с парома со стороны Салехарда
Автомобили выгружаются с парома со стороны Салехарда
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В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса. «Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках. Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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