Главная паромная переправа ЯНАО продолжила свою работу. Фото

Работа переправы Салехард — Лабытнанги будет остановлена в любой момент

01 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса. «Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках. Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить. Паромы переправляются через Обь Фото: скрин с онлайн-камер — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/ Автомобили выгружаются с парома со стороны Салехарда Фото: скрин с онлайн-камер — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/

В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса. «Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках. Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить.