В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса.
«Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках.
Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить.
Паромы переправляются через Обь
Фото: скрин с онлайн-камер — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/
Автомобили выгружаются с парома со стороны Салехарда
Фото: скрин с онлайн-камер — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/
В ЯНАО паромная переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, пока сохраняются благоприятные погодные условия. Работа паромов может быть остановлена в любой момент, предупреждает пресс-служба окружного дептранса. «Погода сохраняется благоприятная и поэтому паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги продолжает свою работу. Обращаем ваше внимание, что паромное сообщение может остановиться в любой момент», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». За работой переправы можно наблюдать в онлайн-режиме. По камерам видеонаблюдения видно, что паромы переправляют автотранспорт через Обь. После прекращения работы переправы людей будут переправлять вертолетами, а с установлением устойчивого льда с помощью судов на воздушных подушках. Ранее URA.RU сообщило, что по предварительным данным переправа должна была прекратить работу в полночь на 1 ноября. Из-за погодных условий паромное сообщение решено было продолжить.