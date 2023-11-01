Священник из Татарстана расчленил жену

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Священник зарезал свою жену, а затем расчленил ее Фото:

В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Михаил Зубарев убил и расчленил свою жену. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Иерей Зубарев сначала зарезал супругу, а после расчленил. Голову женщины он спрятал в холодильнике — ее нашли их общие дети», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что на место убийства прибыла полиция. Предположительно, мужчина совершил преступление на почве ревности.

Священнослужитель в 2016 году был награжден правом ношения наперсного креста (одной из значимых наград в духовенстве). Отмечается, что с 11 октября Зубарев находился на больничном.

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В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Михаил Зубарев убил и расчленил свою жену. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Иерей Зубарев сначала зарезал супругу, а после расчленил. Голову женщины он спрятал в холодильнике — ее нашли их общие дети», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что на место убийства прибыла полиция. Предположительно, мужчина совершил преступление на почве ревности. Священнослужитель в 2016 году был награжден правом ношения наперсного креста (одной из значимых наград в духовенстве). Отмечается, что с 11 октября Зубарев находился на больничном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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