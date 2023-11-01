Священник из Татарстана расчленил жену 01 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Священник зарезал свою жену, а затем расчленил ее Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Михаил Зубарев убил и расчленил свою жену. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Иерей Зубарев сначала зарезал супругу, а после расчленил. Голову женщины он спрятал в холодильнике — ее нашли их общие дети», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что на место убийства прибыла полиция. Предположительно, мужчина совершил преступление на почве ревности. Священнослужитель в 2016 году был награжден правом ношения наперсного креста (одной из значимых наград в духовенстве). Отмечается, что с 11 октября Зубарев находился на больничном. В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Михаил Зубарев убил и расчленил свою жену. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Иерей Зубарев сначала зарезал супругу, а после расчленил. Голову женщины он спрятал в холодильнике — ее нашли их общие дети», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что на место убийства прибыла полиция. Предположительно, мужчина совершил преступление на почве ревности. Священнослужитель в 2016 году был награжден правом ношения наперсного креста (одной из значимых наград в духовенстве). Отмечается, что с 11 октября Зубарев находился на больничном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям