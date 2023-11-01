День народного единства 4 ноября в Тюмени пройдет без митинга

Власти Тюмени проведут праздничный концерт в День народного единства
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Мы вместе. Тюмень , флаг рф, народ, митинг, флаг россии, участники митинга
Традиционного митинга на Цветном бульваре в Тюмени не будет Фото:

Власти Тюмени запланировали проведение праздничных мероприятий в День народного единства без традиционного митинга на Цветном бульваре. Вместо митинга в Тюмени пройдет концерт в сквере «Школьный», в каждом муниципалитете области будут праздничные акции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте культуры Тюмени.

«4 ноября в сквере „Школьном“ в Тюмени — концертная программа „Сила России в единстве народов“ с участием национальных творческих коллективов. Кроме того, 450 мероприятий, посвященных Дню народного единства, пройдут в муниципалитетах региона», — значится в программе мероприятий.

Концертная программа в сквере Школьный в честь Дня народного единства 4 ноября была согласована властями Тюмени как единственное публичное мероприятие в этот день, сообщили URA.RU в администрации Тюмени. Ранее власти согласовали митинг КПРФ в центре Тюмени на 7 ноября, он пройдет на площади Борцов Революции.

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Власти Тюмени запланировали проведение праздничных мероприятий в День народного единства без традиционного митинга на Цветном бульваре. Вместо митинга в Тюмени пройдет концерт в сквере «Школьный», в каждом муниципалитете области будут праздничные акции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте культуры Тюмени. «4 ноября в сквере „Школьном“ в Тюмени — концертная программа „Сила России в единстве народов“ с участием национальных творческих коллективов. Кроме того, 450 мероприятий, посвященных Дню народного единства, пройдут в муниципалитетах региона», — значится в программе мероприятий. Концертная программа в сквере Школьный в честь Дня народного единства 4 ноября была согласована властями Тюмени как единственное публичное мероприятие в этот день, сообщили URA.RU в администрации Тюмени. Ранее власти согласовали митинг КПРФ в центре Тюмени на 7 ноября, он пройдет на площади Борцов Революции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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