Власти Тюмени согласовали КПРФ митинг в центре города

В Тюмени коммунистам разрешили провести митинг 7 ноября
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7 ноября. 2014 год. Тюмень, казанцева тамара, митинг кпрф
Митинг коммунисты проведут на площади Борцов Революции Фото:

Власти Тюмени согласовали проведение митинга КПРФ в центре города на 7 ноября. Такое случилось впервые за год, но на шествие с флагами коммунистам разрешение не дали. Об этом URA.RU рассказала руководитель реготделения КПРФ Тамара Казанцева.

«Мы подавали уведомление совместно с другими организациями на проведение шествия и митинга на площади Центральной 7 ноября. Первоначально власти нам отказали, но на второе уведомление ответили положительно. Мы проведем митинг на площади Борцов Революции», — рассказала Тамара Казанцева.

Она уточнила, что шествие с флагами КПРФ не было согласовано, и участники митинга пройдут на Центральную площадь после митинга без партийной атрибутики. Власти объяснили свой отказ коммунистам в проведении митинга на площади Центральной — проведением другого мероприятия.

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Власти Тюмени согласовали проведение митинга КПРФ в центре города на 7 ноября. Такое случилось впервые за год, но на шествие с флагами коммунистам разрешение не дали. Об этом URA.RU рассказала руководитель реготделения КПРФ Тамара Казанцева. «Мы подавали уведомление совместно с другими организациями на проведение шествия и митинга на площади Центральной 7 ноября. Первоначально власти нам отказали, но на второе уведомление ответили положительно. Мы проведем митинг на площади Борцов Революции», — рассказала Тамара Казанцева. Она уточнила, что шествие с флагами КПРФ не было согласовано, и участники митинга пройдут на Центральную площадь после митинга без партийной атрибутики. Власти объяснили свой отказ коммунистам в проведении митинга на площади Центральной — проведением другого мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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