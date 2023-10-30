Власти Тюмени согласовали КПРФ митинг в центре города

В Тюмени коммунистам разрешили провести митинг 7 ноября

Митинг коммунисты проведут на площади Борцов Революции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Тюмени согласовали проведение митинга КПРФ в центре города на 7 ноября. Такое случилось впервые за год, но на шествие с флагами коммунистам разрешение не дали. Об этом URA.RU рассказала руководитель реготделения КПРФ Тамара Казанцева.

«Мы подавали уведомление совместно с другими организациями на проведение шествия и митинга на площади Центральной 7 ноября. Первоначально власти нам отказали, но на второе уведомление ответили положительно. Мы проведем митинг на площади Борцов Революции», — рассказала Тамара Казанцева.

Она уточнила, что шествие с флагами КПРФ не было согласовано, и участники митинга пройдут на Центральную площадь после митинга без партийной атрибутики. Власти объяснили свой отказ коммунистам в проведении митинга на площади Центральной — проведением другого мероприятия.