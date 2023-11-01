Тюменский бизнес хотят освободить от уплаты налогов

01 ноября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Нефтехимические и строительные компании Тюменской области могут освободить от уплаты имущественного налога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в региональный парламент законопроект «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. Там добавили, что если документ будет одобрен областной думой, то в 2024 некоторые нефтехимические и строительные компании региона будут освобождены от уплаты имущественного налога. «Тюменские нефтехимические предприятия и ряд строительных организаций могут освободить от имущественного налога в 2024 году. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в областную думу законопроект «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что сумма господдержки тюменского бизнеса по итогам 2024 года может достичь 6,8 млрд рублей. Проектом предусмотрена поддержка отдельных отраслей экономики региона. При распределении средств предпочтение будет отдаваться компаниям, которые работают над строительством новых и обновлением имеющихся производственных активов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в региональный парламент законопроект «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. Там добавили, что если документ будет одобрен областной думой, то в 2024 некоторые нефтехимические и строительные компании региона будут освобождены от уплаты имущественного налога. «Тюменские нефтехимические предприятия и ряд строительных организаций могут освободить от имущественного налога в 2024 году. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в областную думу законопроект «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что сумма господдержки тюменского бизнеса по итогам 2024 года может достичь 6,8 млрд рублей. Проектом предусмотрена поддержка отдельных отраслей экономики региона. При распределении средств предпочтение будет отдаваться компаниям, которые работают над строительством новых и обновлением имеющихся производственных активов.