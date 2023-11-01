Тюменские власти выделят деньги на поиск без вести пропавших участников СВО

Общественники получат миллион рублей губернаторского гранта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюменской области выделят миллион рублей на поиск пропавших без вести участников СВО. Деньги получат общественники, в виде губернаторского гранта для НКО. Информация о проекте представлена на сайте конкурса.

«Проект направлен на консолидацию усилий организаций, осуществляющих поиск военнослужащих, без вести пропавших в ходе проведения специальной военной операции. Предусмотрен сбор информации от родителей и вдов, для составления списка пропавших, поездки в Ростов-на-Дону и Краснодон, с целью осуществления поиска», — говорится в проекте областного отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

На реализацию мероприятий планируют потратить 1 350 000 рублей. Миллион из этой суммы общественники получат в качестве губернаторского гранта, как победители конкурса.

Авторы планируют сотрудничать с волонтерами из Краснодона и Краснодонского района ЛНР. Также на средства гранта в Тюмени проведут памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, с участием ветеранов СВО и семей военнослужащих.