В ЯНАО погорельцы живут в тундре из-за отсутствия временного жилья

Лишившаяся дома многодетная семья из Сеяхи Ямальского района переехала в чум

Пострадавшая в пожаре семья не может получить новое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Сеяха Ямальского района ЯНАО многодетная семья вынуждена жить в тундре, так как лишилась собственного дома во время пожара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала родственница погорельцев.

«Нам жилье обещали еще в сентябре после того, как у нас случился пожар 12 августа. Женщина продавала дом, и мы готовы были купить его. Но нужно было оформить документы, а глава администрации был в командировках. Поэтому вовремя ничего не подписали, а квартиру передумали продавать нам. Сейчас мы в тундре, так как в поселке жить негде», — рассказала собеседница.

В беседе с корреспондентом URA.RU выяснилось, что пострадавшей семье предлагали жилье в одном из новых домов для тундровиков. «Мы неоднократно ходили в администрацию, там сказали, что нас заселят в дом оленеводов. Но мы не можем переехать в однокомнатную квартиру, нас шесть человек, вместе с детьми. До этого у нас было пол дома, мест всем хватало», — поделилась собеседница.

В администрации Ямальского района корреспонденту агентства сообщили, что супруги состоят в списке на получение выплаты взамен земельного участка. «Семья Владислава Сэротэтто и Ирины Яптик являлась собственником квартиры, которая сгорела в августе 2023 года. В связи с отсутствием свободного маневренного фонда на момент пожара, выделены бюджетные средства для приобретения жилого помещения. Квартир, подходящих семье по площади, в продаже в Сеяхе сейчас нет. Как только удастся приобрести необходимую жилплощадь, предложим ее пострадавшей семье», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о том, что суд Тазовского района (ЯНАО) отказался расселять мужчину-инвалида и семью с детьми. Соседи, проживающие в муниципальной квартире, утверждают, что не родственники.