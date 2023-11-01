01 ноября 2023

Крупный банк незаконно отобрал у пермяка 144 тысячи за кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Средств в счет погашения долга списывали с зарплаты пермяка Фото:

Житель Перми отсудил у ПАО «Промсвязьбанк» почти 145 тысяч рублей за незаконно взысканный долг по кредиту. После уступки права взыскания кредитов банк больше не мог требовать возврата суммы, однако продолжал забирать средства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 144 934 рублей», — говорится на сайте. Долг взыскивался с зарплаты пермяка.

Ранее истец взял крупный кредит у банка и не смог погасить его вовремя. Долг по выплатам составил 1,3 млн рублей, который приставы начали забирать у мужчины из зарплаты. Позже банк заключил с частной организацией договор об уступке права требований на возвращение долга. Несмотря на это, банк продолжил получать средства в счет оплаты кредита, а новый кредитор начал требовать с пермяка полную сумму, после чего местный житель пошел в суд защищать свои права.

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Житель Перми отсудил у ПАО «Промсвязьбанк» почти 145 тысяч рублей за незаконно взысканный долг по кредиту. После уступки права взыскания кредитов банк больше не мог требовать возврата суммы, однако продолжал забирать средства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 144 934 рублей», — говорится на сайте. Долг взыскивался с зарплаты пермяка. Ранее истец взял крупный кредит у банка и не смог погасить его вовремя. Долг по выплатам составил 1,3 млн рублей, который приставы начали забирать у мужчины из зарплаты. Позже банк заключил с частной организацией договор об уступке права требований на возвращение долга. Несмотря на это, банк продолжил получать средства в счет оплаты кредита, а новый кредитор начал требовать с пермяка полную сумму, после чего местный житель пошел в суд защищать свои права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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