Крупный банк незаконно отобрал у пермяка 144 тысячи за кредит

02 ноября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Средств в счет погашения долга списывали с зарплаты пермяка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми отсудил у ПАО «Промсвязьбанк» почти 145 тысяч рублей за незаконно взысканный долг по кредиту. После уступки права взыскания кредитов банк больше не мог требовать возврата суммы, однако продолжал забирать средства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 144 934 рублей», — говорится на сайте. Долг взыскивался с зарплаты пермяка. Ранее истец взял крупный кредит у банка и не смог погасить его вовремя. Долг по выплатам составил 1,3 млн рублей, который приставы начали забирать у мужчины из зарплаты. Позже банк заключил с частной организацией договор об уступке права требований на возвращение долга. Несмотря на это, банк продолжил получать средства в счет оплаты кредита, а новый кредитор начал требовать с пермяка полную сумму, после чего местный житель пошел в суд защищать свои права.

Житель Перми отсудил у ПАО «Промсвязьбанк» почти 145 тысяч рублей за незаконно взысканный долг по кредиту. После уступки права взыскания кредитов банк больше не мог требовать возврата суммы, однако продолжал забирать средства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 144 934 рублей», — говорится на сайте. Долг взыскивался с зарплаты пермяка. Ранее истец взял крупный кредит у банка и не смог погасить его вовремя. Долг по выплатам составил 1,3 млн рублей, который приставы начали забирать у мужчины из зарплаты. Позже банк заключил с частной организацией договор об уступке права требований на возвращение долга. Несмотря на это, банк продолжил получать средства в счет оплаты кредита, а новый кредитор начал требовать с пермяка полную сумму, после чего местный житель пошел в суд защищать свои права.