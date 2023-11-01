СК обвинил сотрудницу SOTA* в оправдании терроризма

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск Фото:

В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы интернет-издания SOTA (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Анны Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСУ СК России по Москве. Отмечается, что Лойко распространила статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск, заключили в канале.

Ранее в Чертановском суде Москвы сообщили, что Следственный комитет требует арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Он обвиняется в оправдании терроризма, передает RT.

* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы интернет-издания SOTA (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Анны Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма. «Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСУ СК России по Москве. Отмечается, что Лойко распространила статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск, заключили в канале. Ранее в Чертановском суде Москвы сообщили, что Следственный комитет требует арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Он обвиняется в оправдании терроризма, передает RT. * Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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