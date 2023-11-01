СК обвинил сотрудницу SOTA* в оправдании терроризма 01 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 + Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы интернет-издания SOTA (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Анны Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма. «Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСУ СК России по Москве. Отмечается, что Лойко распространила статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск, заключили в канале. Ранее в Чертановском суде Москвы сообщили, что Следственный комитет требует арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Он обвиняется в оправдании терроризма, передает RT. * Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы интернет-издания SOTA (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) Анны Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма. «Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСУ СК России по Москве. Отмечается, что Лойко распространила статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. Следствие рассматривает вопрос об объявлении девушки в розыск, заключили в канале. Ранее в Чертановском суде Москвы сообщили, что Следственный комитет требует арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Он обвиняется в оправдании терроризма, передает RT. * Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям