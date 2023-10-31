Жители Сургута жалуются на развод клиентов таксистом «Яндекс»

Таксист «Яндекс» выманивал сбережения у жителей Сургута

01 ноября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Таксист выпрашивает деньги в долг, которые потом не отдает Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сургута жалуются на водителя «Яндекс такси», который, по их словам, разводит клиентов на деньги. О том, как водителю удается выманивать сбережения, URA.RU рассказал один из пассажиров на условиях анонимности. «Таксист выпрашивает деньги на лекарство своей маме, которая якобы тяжело больна. Жалуется, что в „Яндексе“ какие-то проблемы и он не может обналичить заработанные деньги. Просит не много — 1,5-2 тысячи рублей в долг. Но после деньги возвращать не торопится. Я ему звонила, но он пожаловался, что не может пока вернуть, и обещал перезвонить. Уже год почти прошел после этого. А недавно я узнала, что я не одна такая. Он уже известен на весь город», — сообщил собеседник. О таксисте-попрошайке говорится и в группе «Черный список Сургут» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи уверяют, что водитель Александр пользуется этим приемом уже не первый год. «Мне тоже попался. В прошлом году. Около 2500 рублей я ему отдала. До сих пор должен. Я ему потом позвонила. Он плачет, говорит, мама таки умерла», — сообщила пользователь с ником Виктория. За разъяснениями журналист агентства обратился за разъяснениями в пресс-службу «Яндекс». Туда был направлен запрос. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответов на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пожаловалась на неадекватного таксиста. Водитель кричит и машет руками на пассажиров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута жалуются на водителя «Яндекс такси», который, по их словам, разводит клиентов на деньги. О том, как водителю удается выманивать сбережения, URA.RU рассказал один из пассажиров на условиях анонимности. «Таксист выпрашивает деньги на лекарство своей маме, которая якобы тяжело больна. Жалуется, что в „Яндексе“ какие-то проблемы и он не может обналичить заработанные деньги. Просит не много — 1,5-2 тысячи рублей в долг. Но после деньги возвращать не торопится. Я ему звонила, но он пожаловался, что не может пока вернуть, и обещал перезвонить. Уже год почти прошел после этого. А недавно я узнала, что я не одна такая. Он уже известен на весь город», — сообщил собеседник. О таксисте-попрошайке говорится и в группе «Черный список Сургут» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи уверяют, что водитель Александр пользуется этим приемом уже не первый год. «Мне тоже попался. В прошлом году. Около 2500 рублей я ему отдала. До сих пор должен. Я ему потом позвонила. Он плачет, говорит, мама таки умерла», — сообщила пользователь с ником Виктория. За разъяснениями журналист агентства обратился за разъяснениями в пресс-службу «Яндекс». Туда был направлен запрос. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответов на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пожаловалась на неадекватного таксиста. Водитель кричит и машет руками на пассажиров.