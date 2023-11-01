В Екатеринбурге в ледовом городке появятся персонажи из сказок Пушкина

Екатеринбуржцев будут удивлять ледовыми фигурами персонажей пушкинских сказок Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге установят ледяные скульптуры, которые будут посвящены героям сказок писателя Александра Пушкина. Проект будет по традиции реализовывать компания «Айс-проект 2000». Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Встречать гостей ледового городка со стороны проспекта Ленина будут Старик и Золотая рыбка. Рядом с ними, со стороны памятника Ленину, расположатся 33 богатыря из „Сказки о царе Салтане“. Стенка, изображающая „великанов молодых“, будет им под стать, ее длина составит не менее 40 метров, а высота — 2,4 метра», — пояснили в администрации. Тут же установят символа 2024 года — четырехметрового Дракона, а также Деда Мороза и Снегурочку.

Справа появится «Остров Буян» из «Сказки о царе Салтане». В композицию войдут дома, терема и церкви омытые морем и океаном, она будет длиной 25 метров и высотой семь метров. По периметру скульптуры будет «омывать» детский игровой лабиринт «Море острова Буяна», слева от острова Буяна появится трехметровая «Царевна Лебедь» и «чашки» диаметром пять метров.

«За островом проплывет „флот царя Салтана“ — пять малых детских горок, ледяных „Ладей“ с парусами. Длина ската каждой из них составит 15 метров, в конце установят уловители для гашения скорости с углом наклона 55 градусов. Около горок родителей катающихся будут ждать четыре „Царскосельские“ скамейки длиной 2 метра, высотой 1,1 метра и шириной 0,8 метра, сидения которых выполнят из струганной доски, чтобы ледяная мебель осталась функциональной», — уточнили в мэрии. Рядом установят белочку с орешками и двух стражников.

Справа от центральной композиции установят среднюю горку «Кораблик» с высотой ската 1,1 метра, рядом появится бочка князя Гвидона. Самую большую горку сделают в виде гигантской говорящей головы из поэмы «Руслан и Людмила», в конце будет встречать фигура королевича Елисея на коне с копьем и щитом. Также появится ледовая стенка «Петербург» высотой 2,5 метра и длиной 60 метров, ее посвятят месту проживания Пушкина, а со стороны 8 Марта установят семиметровую святящуюся арку «Пушкин».

Ранее стало известно, что в 2024 году ледовый городок обойдется в 24,2 млн рублей. Высота новогодней елки составит не менее 30 метров.